市政府公佈聲稱能改善波市交通的18項工程

（本報綜述）隨著人口不斷增加，波特蘭市的交通實有待改進。一班負責波特蘭市設計規劃的人士有一個夢想清單，他們聲稱，能縮短巴士的行車時間、鼓勵更多市民騎自行車出入，並使市中心及近東區的民居地帶成為市民可安全步行的地區。

在周三的市議會上，市政府就公佈了名為「動態中區」（Central City in Motion）的18個項目清單。

總括來說，這些項目包括：將優先考慮讓巴士在市中心，東區的中心和萊特區（Lloyd）範圍內增加9.2英里的路線；22.9英里全新的受保護自行車道或住宅區內的綠色自行車道。這些項目亦將導致目前的13條行車道被取消或轉換為巴士專道和右轉車輛的車道；及在多個地區取消或減少路邊停車位。

這等項目的總造價為7,200萬美元，市政府已有3,000萬元的專項基金可使用，再加上都會局（Metro）從汽油稅和開發商在新建築上繳納的費用等收益上撥出補助。

運輸局表示，他們希望聽取市民的意見，才決定項目進行的優先順序。市政府計劃於10月25日向市議會提交報告。有些項目可能會在明年動工，市政府希望能在未來五年內完成多個項目。

以下是其中幾個較受關注的項目，估計成本以及路邊停車和行車道將受到影響的情況。

Burnside 橋

工程：重新設計由12街至西北Park 街的一段Burnside 街的車道，包括加一條巴士專和右轉專線，受保護的自行車道等，並會加快巴士在交通擠塞的情況下過橋的時間。

停車：Burnside 街兩面由二街到四街的車位將被取消

費用：530萬元

市中心的自行車道

工程：從過往多次的公聽會中，有不少人士最關心的是在河的兩旁（市中心及東邊的中心區）缺乏安全的自行車道。這項工程將沿四街和Broadway 街設計出兩條單向，受保護的自行車道，而停車位不受影響。西南四街將有一條行車線被變作自行車線。

費用：660萬元

MLK 及Grand 六街七街

工程：在這兩條單向行車街道在七街，將增設自行車保護徑；同時會分別將MLK 及Grand大道上的一條行車線改為巴士專線，縮短巴士、電車的行車時間。工程亦會加設斑馬線。

停車：取消Sandy 及Division 街之間的一段東南七街上的停車位。

費用：850萬元

東南11及12街

工程：重新設計這兩條街，包括擴寬街道，讓貨車亦可行使；增設自行車道及過馬路的斑馬線。

停車：取消所有在Burnside 至Irving 街的一段12街上的停車位

費用：780萬元

珍珠區

這項工程目的是由Burnside 街至Hoyt 街的一段14街設有自行車保護徑，及由Salmon 到Alder 街設有自行車徑；至於在波特蘭州立大學的學園範圍內，由Stark 街至College 街亦將設自行車保護徑。影響：17街會取消一邊的停車位，在12街只有一條行車線；費用：300萬元。

Everett街

在接近鋼鐵橋（Steel Bridge）一段將分出一條行車線作為巴士轉用線及右轉線。目前有六條巴士線是取道鋼鐵橋的，市政府將取消由Naito Parkway 南行線上橋的路段，並設立巴士優先行車的燈號。費用：430萬元。