市中心餐車起火爆炸 揭露政府監管不力

（綜合報導）上週，波特蘭市中心三美食餐車的熊熊大火在現場引發爆炸事故，大火不但將兩輛美食餐車完全燒毀，更是殃及停泊在停車場內的數汽車。兩輛私人車也被迅速增長的火焰所吞沒，現場燃氣的洩露一度引發爆炸事故。這是波特蘭近兩年第二起殃及到汽車的火災。

波特蘭消防局發言人路易莎．瓊斯表示，放置食品容器的紙箱以及烹飪時所需要的熱油都擁擠在美食餐車那狹小空間中，再加上餐車內經常進行烹飪，這些情況都使美食餐車具有高度燃爆的危險性。她說，因為美食餐車內堆有易燃易爆的東西，這也就是導致南第一大道和哥倫比亞街的大火迅速蔓延的原因。

類似這樣的大火曾發生於2015年5月，大火燒毀了3輛美食餐車，大火還燒毀了波特蘭州立大學兩輛美食餐車。起火原因都是化學丙烷易燃物品，因此消防局在2015年的火災之後承諾，要確保當丙烷化學物品存放在美食餐車和卡車中是安全的。該承諾發出之後，波特蘭消防局要求所有使用丙烷化學物品的車輛需獲得年度許可證，並同意遵守相應的法例法規，包括如何正確使用商 業級滅火器。然而，波特蘭消防局幾乎沒有執行這一要求，更沒有檢查車輛是否安全。

瓊斯說，波特蘭的消防法規並不適用於像餐館和其他永久性建築那樣的餐車。

消防局官員週三在一份新聞稿中說，因為購物車被認為是“機動車輛”，所以他們的規定屬於聯邦交通部。

麥魯瑪縣規定美食餐車需要有許可證，但瓊斯說，在麥魯瑪縣1200輛餐車中，只有大約800輛有許可證。

為了獲得波特蘭消防局的丙烷許可證，餐車車主只需要支付25美元，並閱讀一套有關如何負責任地使用丙烷的規則。這些規則包括如何正確使用滅火器，並規定當不使用或更換水箱時需要關閉水箱並將丙烷罐儲存在通風的區域外。 這些規定還限制了餐車可以儲存的燃料量。

消防局週四既不能證實也不能否認週三起火的兩輛餐車是否擁有許可證或者作出違規行為。瓊斯也不能保證說有多少餐車有丙烷許可證。消防局沒有電子跟踪系統，因此很難追踪誰在跟踪丙烷規則。瓊斯說，許多餐車在沒有丙烷的情況下運行。

瓊斯表示：“這些人和美食餐車是具有流動性的，如果他們不想被監管，他們可以在一天的營業後搬去別的地方。”

在頒發許可證之前，消防局不會檢查餐車內的丙烷設置。她說，有關部門沒有足夠的資源來檢查城市裡所有的美食餐車是否符合標準，並表示希望儘早看到所有美食餐車符合所有標準。