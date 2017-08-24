市中心舉行反種族歧視集會 數百名和平人士參與

（綜合報道）上週六晚上，8月19日，波特蘭市中心發生大規模遊行，約800人高舉反對種族主義，新納粹，三K黨的標語，示威遊行。

該遊行是為了抗議上週在弗吉尼亞州爆發的種族暴力事件，除了波特蘭，全國多地都爆發了反種族主義的遊行高潮。儘管遊行充滿了緊張和擔心，但是示威活動總體上是和平的。

週六的抗議活動從市中心的鮭魚街噴泉口開始，在那裡，發言者譴責美國總統唐納德特朗普對白人至上主義和新納粹主義的抗議。而與此同時，白人民族主義者把他的車開到一群抗議者的人群中，造成一名婦女死亡，19人受傷。

Greg McKelvey是波特蘭抗議種族歧視組織的成員，組織了名為「日蝕仇恨」的機會，反種族歧視者們需要團結起來，停止為人們是否太激進或者不夠激進而爭論。他同時還鼓勵人們要勇敢地為自己的權利所站出來發聲，爭取自己和平的權益。

另一名發言者公開了一份「白人至上」的名單。

該組織於晚上7點30分開始向市中心進發，沿著Morrison Ave往下走，喊著一些和平的話語。

當人群繞過街角的時候，遊行的抗議者們穿過了一輛輕鐵的進行鐵軌。一名待著面具的示威這站在它所需要經過的軌道上，迫使輕鐵停下。當遊行經過市區的時候，造成交通嚴重擁堵，公路上停了好幾輛無法正常運營的公共汽車。

同時，波特蘭警方還是增派了一些警力，不過警方表示他們尊重這些示威遊行者，他們只想確保周圍民眾自身以及財產的安全。