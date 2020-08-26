市中心大地主怒吼：要求市政府收拾無法無天的市中心

古德曼家族是波特蘭市中心的大地主，其市中心發展集團的聯席主席格雷格·古德曼（Greg Goodman）上周給了惠勒市長和幾位市議員一封電郵，講述商家準備大遷徙，逃離波特蘭市中心，並敦促他們要清理市中心的街道。

古德曼在郵件中指出，作為市區最大雇主之一的標準保險公司（The Standard），最近已將其員工搬到郊區上班。”古德曼寫道：”而他們的離開與「黑命貴」（Black Lives Matter）運動毫無關係，而是與您所支持的市中心違法行為有極大關係。”

古德曼家族擁有大部份的市中心停車場。 他們在2013年出售了City Center的停車場業務，但保留了土地的所有權，包括了位於9街10街，奧爾德街（Alder)和華盛頓街的超級街區，目前這街區已由一個餐車場改建為酒店/ 豪華公寓。

一路以來，古德曼對市政府對待露宿者的方式並不滿意。他給市長的郵件敲響了民眾對波特蘭市中心未來的警號。



古德曼寫道：“如果您認識商業地產經紀人，請給他們打個電話，問他們有多少客戶要離開。這個數字是我在市區開展業務42年以來從未見過的。”古德曼指出，這些公司包括Daimler Chrysler、Airbnb、Banana Republic、Microsoft（已決定永久關閉這家零售店）、Saucebox 及剛租用了Macy’s 大樓9萬平方呎做辦公室的Google，該公司已停止了所有的裝修工程。而決定遷離波特蘭市中心或結業的公司將陸續有來。

持續的示威活動也佔用了資源，使警察難以應付其他的緊急事件。週末，波特蘭警方表示收到而未能應對的有120到140個要求緊急援助的電話，包括開槍、毆打、威脅和可疑情況等。古德曼表示：受夠了！

他在信中更建議市長和議員每朝早上到市中心的街道走一圈。他寫道：你們不掃街，到處到是針筒，垃圾箱全都是破爛和被打開的，到處都見到玻璃窗被打破的汽車，玻璃碎片一地都是，公園內到處都是垃圾，雜草比植物還要高，雕塑上全是塗鴉。古德曼說：”你故意不執行你作為民選官員的職責：保持我們城市的安全和清潔。”

古德曼表示，市中心的商業原已受到新冠疫情的衝擊，但這些暴力破壞的行為更是雪上加霜。他又說：「我們是「黑命貴」運動的支持者。現在發生的不是「黑命貴」運動，而是政府許可的一些無法無天的暴力破壞行為。」他更說：「我不認為這些暴徒是否知道弗洛伊德是誰，他會只是藏身在一場有意義的運動中，而目的是進行破壞。」