市中心商戶為大選可能帶來的暴亂做好準備 昨晚就有暴徒挑戰州長的聯合指揮令
（本報綜述）經歷了多月來的示威暴力，市中心的商戶再一次為可能出現大選後的暴亂作好準備，紛紛在門窗上加上木板，以防暴亂造成的破壞。
在上周發布的一項報告指出，美國有至少五個州極有可能在11月3日大選投票日後遭到民兵組織發起的的武裝暴力，俄勒岡州是其中之一，其它包括有賓夕法尼亞州、佐治亞州、密歇根州、威斯康星州。報導還指投票日前後和大選結束後最可能出現大暴亂，包括遊行示威以及騷亂和趁火打劫。
俄勒岡州布朗州長日前已宣布對波特蘭地區進入緊急狀態，理由是擔心選舉前後可能發生暴力，並已指派州警和縣警聯合指揮行動，並派出國民警衛軍待命。
這是本州歷史中首次由3個執法機構在選舉中保護波特蘭市，而波特蘭警隊被禁用催淚氣，但這些機構則不受此禁令限制。雖然州政府已作出這安排，但市中心的商戶仍不敢怠慢，做足準備功夫。
市中心有商戶表示，大家實在有點怕！
波特蘭商業聯盟呼籲市民齊聲遣責暴力和破壞，發言人Hoan 說，這些暴力行為並不代表任何政治觀點，純是暴力和犯罪的行為。
周一晚，在波特蘭州立大學附近，有人群聚集，並在大學多棟的大樓和附近的商舖進行破壞，企圖挑戰州長頒發由周一下午5時開始生效的聯合指揮命令。
根據縣警的消息，聚集的群眾約有100人，到晚上8時45分，他們向大學方向走，15分鐘後到達大學的保安辦公室，有人打破玻璃入內，另有一批人在大學的多棟大樓及附近一家星巴克和一座住宅大樓的地下進行破壞。約9時，縣警、州警聯同波特蘭警隊在聯合指揮下，宣佈這為非法集會，並下令人群散去。其間，執法人員阻止有人企圖放火，並發現在一商戶周圍和室內均佈滿易燃液體。人群散去後的一小時內，執法人員在事發一帶加強巡邏，最後所有人均離去。警方拘捕了兩人，搜出多樣有攻擊性的物件。
如非必要，市民最好在這非常時期留在家中保安全，非必要也不要到市中心趁熱鬧。