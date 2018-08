市中心右翼集會引騷亂 州警奉召到場增援 事後波特蘭警方被轟偏坦右翼示威者

這兩個名為「愛國祈禱者」及「驕傲男孩」的極右組織,在俄勒岡州最大城市波特蘭的集會,不但引發反制示威,也讓外界憂心「團結右派」(Unite the Right) 去年在維珍尼亞州夏洛特維爾發動抗議、造成死傷的事件重演。

