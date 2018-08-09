市中心右翼集會引騷亂 州警奉召到場增援 事後波特蘭警方被轟偏坦右翼示威者

（本報訊）上周六，兩個極右派組織在波特蘭市中心集會，也引來了左派組織antifa對來在街上抗衡，波特蘭警方派出大批警員到場，將兩派組織的示威者分隔開，避免引發嚴重的騷亂。警方在行動中拘捕至少4人，有一名當地記者遭示威者投擲的雜物所傷。

當日早上約十時多，屬於右翼組織「愛國祈禱者」（Patriot Prayer）和「驕傲男孩」（Proud Boys）在市中心近河濱公園一帶集結舉行示威，聲稱要爭取擁槍的自由。期間有數百名自稱是反法西斯主義者的人士到場互相對罵，部分人高叫納粹主義者回家等口號，指波特蘭不歡迎極右分子。大批警員出動將兩幫示威者分開，但示威者愈演愈烈，雙方一度扭打，並向警員投擲石頭和玻璃瓶，到下午一時多，大批州警到場增援，下午二時半警方宣佈這為騷亂，命令示威者離去。

兩幫示威人群逐離開河濱公園一帶，向市中心內街衝去，警方為了控制示威群眾，警察發射閃光炮；並設立武器檢查站，警方沒收了不少棍、棒、盾牌和其他可當作武器的物品。

根據俄勒岡州的法例，本州是不承認其他州所簽發的槍牌，包括愛國祈禱者組織的領導人和眾多的支持者所居住的華盛頓州。該組織領導人曾呼籲來參加示威的人士隨身帶槍，但他自己卻向傳媒表示他不會帶槍參加示威，並鼓動示威者不要進入警察劃出的示威區，因為警方要示威者交出武器才能內進。

這兩個名為「愛國祈禱者」及「驕傲男孩」的極右組織，在俄勒岡州最大城市波特蘭的集會，不但引發反制示威，也讓外界憂心「團結右派」(Unite the Right) 去年在維珍尼亞州夏洛特維爾發動抗議、造成死傷的事件重演。

這兩個團體6月30日也在本市遊行期間與反制團體爆發衝突，造成數人受傷。

示威過後，左派組織antifa指摘波特蘭警方在示威期間偏坦右翼示威者，只向左派人士動武，傷及多人。警察局長Danielle Outlaw召開發佈會對此否認有偏坦，警察只會保持中立，只會對付生事的人。有人受傷，警長表示，不能將所有茅頭指向警方，她指出，這班示威者他們不是來和平示威就離去的，他們是有備而戰，準備要造成破壞和傷人。