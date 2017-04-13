市中心一大樓外牆出現大裂痕　檢查後無倒塌的危險

（本報綜述）一棟位於波特蘭市中心地帶的10層高，樓齡有66年的建築物，在周二被發現有外牆出現一條大裂痕，在大樓內上班的人士立即進行緊急疏散。

大樓位於市中心五街，在周二早上約11時半，有市民稱看到有垃圾從高空掉下，而在一辦公室工作的人員亦發現在中層的外牆出現了一條大裂痕，於是立即報警並通知所有人立即疏散，緊急人員到場立即進行評估，確定大樓有否倒塌的危機。

在當日下午，消防局舉行新聞發佈會，表示大樓結構沒有損毀，沒有倒塌的危機，只是大樓外牆的物料出問題。發言人表示，當接報消息後，市政府立即派出三名驗樓人員到場檢查。

在檢查期間，現場一帶被封，交通受影響，包括車輛和行經的輕鐵。當宣佈大樓結構沒問題後，在大樓內工作的人士，在下午1時多已獲准回到辦公室取回私人物件，但仍未清楚何時才能安全地在辦公室工作。

在大樓內設有辦公室的包括有eBay公司、俄勒岡醫科大學、日托幼兒中心Kindercare、24小時健身中心、FedEx快遞及其他公司。

至目前為止，造成外牆出現多條裂痕的原因仍未清楚，大樓內有工程正在進行，但不能確定是否與此有關連。

這棟大樓建於1951年，當時是俄勒州政府在波特蘭市的總部。

負責交通的市議員Dan Saltzman 表示，大樓的業主將聘工程師作全面評估，並向市政府報告，如有需要將採取適當的行動。