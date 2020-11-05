州長頒下聯合指揮令　由州警縣警負責波市安全 也安排國民軍隨時上陣　應對可能發生的選舉日暴亂

（本報綜述）州長在周一早上的新聞發佈會中宣佈，已安排有俄勒岡國民軍隨時出動，平息大選日後可能出現的暴亂。

布朗州長表示已發布行政命令，將由麥魯瑪縣警長辦公室和俄勒岡州警聯合指揮，以應付選舉有關的示威抗議活動。這項聯合指揮命令原定由周一下午5時開始生效至周三下午5時，但在周三州長宣佈將這命令延至本周五下午5時止。至於國民警衛隊，他們只作支援，保護公共設施和安全，讓執法人員可採取更多其它的行動。

州長說：「每個州民都有表達自己和參與和平集會的權利。但我要清楚地表明，不會容忍恐嚇選民和政治暴力。不單是本週，任何時間在俄勒岡州也不能有這些暴力。我已安排州警察局長戴維和麥縣警長里斯負責波特蘭市的公共安全。我還指示斯滕塞爾將軍在必要時召集我們的國民警衛隊。」

州長的行政命令還意味著，如有必要，州警和縣警將允許執法人員（包括波特蘭警隊）在波特蘭市內使用催淚氣。州長表示，為挽救生命並確保人們的安全，執法人員可以有限度地使用催淚氣。州長說：執法部門有時需要這些工具來確保州民的安全和保護財產。

上周，波特蘭警察局長也同其他執法部門領袖們在一新聞會上同聲勸喻民眾在選舉過後，無論選舉結果如何，均要保持冷靜和平。

出席新聞會的除了波特蘭警察局長洛維爾外，還有州警察局長戴維，麥縣警長里斯和麥縣地方檢察官施密特等。

洛維爾局長表示，各波特蘭警隊人員在選舉日均要取消休假，所以警隊有足夠人手應付可能出現的暴亂情況。

記得在2016年當宣佈特朗普勝出時，波特蘭市就出現連續數天的暴亂。洛維爾局長表示，他們已準備與其他執法部門合作，確保選舉期間的波特蘭市是安全的。

州警察局長戴維表示，該部門將隨時提供協助，這是他們對州民的承諾。並指出，該部門有一支委任成聯邦執法人員的州警，他們會與聯邦執法部門協調。

至於麥縣地方檢察官施密特稱，他的辦公室已準備好保護選民的投票權利。他呼籲那些決定參與示威的人士，在示威中可以表達意見，但應避免暴力。他的辦公室將繼續其政策重點放在起訴涉及襲擊，財產損失和搶劫的案件上。

在選舉日當晚，本州仍有民眾在北區聚集，發表言論，整晚的聚集在和平氣氛下進行。但到周三總統選舉已引發爭議，估計選舉結果將要等較長時間才能公佈，多個州已為可能出現的連續示威暴動作好準備。