州長送賀年大禮　三縣城餐館年初一可重開堂食



（本報綜述）今早州長為全州10個縣城帶來了好消息，包括在大波特蘭地區的麥魯瑪縣、華盛頓縣、卡加瑪士縣；由12日（星期五）起，這10個縣城將由「極高風險級別」降到「高風險級別」，這表示三縣城內的餐館酒吧，本星期五可重開堂食。

州長在去年11月再一次頒出凍結令，有不少行業均要關門，至今已近3個月了，在這段期間內，商家們都叫苦連天。不少華人餐館老板獲得這消息後均表示終於鬆一口氣，雖然只可作有限度的重開，但總比只能做外賣好。並且是在中國年的初一日開始，示意一踏入牛年就有進步。

對華人餐館來說，這是一份賀年大禮！

州長在周二的新聞發佈中提到：“因為俄勒岡州州民努力做出了明智的選擇，合力阻止了新冠病毒的傳播，並且挽救了不少州民的性命。本周將有10個縣脫離「極高風險級別」，其包括波特蘭三縣地區。這是一個可喜的消息，因為我們將開始看到更多的企業重開，而州民亦可開始出外走走。”

以下是在「高風險級別」內各行業的規例：

餐飲業：

－允許堂食，但鼓勵仍以外賣為主；

－堂食客數量上限是容量的25%或最多50人，取其少數者；

－戶外用餐區客量上限為75人；

－無論室內或室外，每桌最多座6人，並只限來自最多兩家人；

－晚上11時要關門。

室內康樂中心和健身房

－只能有客容量的25%或最多50人，取其少數者。

室內娛樂中心（電影院、博物館、水族館．．等）

－只能有客容量的25%或最多50人，取其少數者；

－晚上11時關門

戶外文娛及健身中心

－最多75人

零售業（包括擺街會，超市，藥房等）和戶外和室內商場：

－可容納總客容量的50%

－鼓勵採用路邊取貨

宗教團體及殯儀館：

－最多可容納總客容量的25%或多150人，取其少數者;

－戶外則最多可容200人

私人的聚會：

－室內：最多6人，最多是來自兩個家庭的；

－戶外：最多8人

同時，在「高風險級別」內，長期護理中心將允許親人探訪。

衛生官員提醒民眾，三縣城的風險級別雖然降了級，但在「高風險級別」下，表示病毒仍然在廣泛傳播；盡管已有疫苗，但供應仍然有限。所以州民仍須努力。

下一次宣佈風險級別情況會是兩星期後，屆時總不希望因為大家的鬆懈而要回到更高的風險級別中，所以奉勸大家在出外活動之時，仍需緊守防疫守則：戴口罩、勤洗手、保持社交距離和生病要留家休息等。