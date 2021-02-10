州長送賀年大禮 三縣城餐館年初一可重開堂食
（本報綜述）今早州長為全州10個縣城帶來了好消息，包括在大波特蘭地區的麥魯瑪縣、華盛頓縣、卡加瑪士縣；由12日（星期五）起，這10個縣城將由「極高風險級別」降到「高風險級別」，這表示三縣城內的餐館酒吧，本星期五可重開堂食。
州長在去年11月再一次頒出凍結令，有不少行業均要關門，至今已近3個月了，在這段期間內，商家們都叫苦連天。不少華人餐館老板獲得這消息後均表示終於鬆一口氣，雖然只可作有限度的重開，但總比只能做外賣好。並且是在中國年的初一日開始，示意一踏入牛年就有進步。
對華人餐館來說，這是一份賀年大禮！
州長在周二的新聞發佈中提到：“因為俄勒岡州州民努力做出了明智的選擇，合力阻止了新冠病毒的傳播，並且挽救了不少州民的性命。本周將有10個縣脫離「極高風險級別」，其包括波特蘭三縣地區。這是一個可喜的消息，因為我們將開始看到更多的企業重開，而州民亦可開始出外走走。”
以下是在「高風險級別」內各行業的規例：
餐飲業：
－允許堂食，但鼓勵仍以外賣為主；
－堂食客數量上限是容量的25%或最多50人，取其少數者；
－戶外用餐區客量上限為75人；
－無論室內或室外，每桌最多座6人，並只限來自最多兩家人；
－晚上11時要關門。
室內康樂中心和健身房
－只能有客容量的25%或最多50人，取其少數者。
室內娛樂中心（電影院、博物館、水族館．．等）
－只能有客容量的25%或最多50人，取其少數者；
－晚上11時關門
戶外文娛及健身中心
－最多75人
零售業（包括擺街會，超市，藥房等）和戶外和室內商場：
－可容納總客容量的50%
－鼓勵採用路邊取貨
宗教團體及殯儀館：
－最多可容納總客容量的25%或多150人，取其少數者;
－戶外則最多可容200人
私人的聚會：
－室內：最多6人，最多是來自兩個家庭的；
－戶外：最多8人
同時，在「高風險級別」內，長期護理中心將允許親人探訪。
衛生官員提醒民眾，三縣城的風險級別雖然降了級，但在「高風險級別」下，表示病毒仍然在廣泛傳播；盡管已有疫苗，但供應仍然有限。所以州民仍須努力。
下一次宣佈風險級別情況會是兩星期後，屆時總不希望因為大家的鬆懈而要回到更高的風險級別中，所以奉勸大家在出外活動之時，仍需緊守防疫守則：戴口罩、勤洗手、保持社交距離和生病要留家休息等。