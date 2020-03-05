州長要求聯邦每月撥款700萬到1000萬應付疫情

（本報綜述）周二，俄勒岡州布朗州長去信副總統彭斯，表示對本州可能爆發的新冠疫情感到擔憂，希望聯邦政府能撥款資助。

州長表示，如果疫情在全州範圍內爆發，她對位於農村地區特別擔心，因為這等地區的醫院和診所的設備未能應付。

州長在信中表示，俄勒岡州需要400,000個過慮口罩、防護服和手套、一次性保護套裝及100個呼吸器，才能應付全州爆發的情況。

州長又描述了本州在三宗確診病例中，採取了何種措施來阻止病毒種蔓延。她要求給予本州在測試新冠病毒的標准上增加靈活性，以便“更好地評估俄勒岡州因病毒在社區擴散而造成對本州的負擔”。

她擔心當病毒種蔓延全州時，農村地區的醫院和醫療中心可能會不堪重負。在星期一，在波特蘭以東215英里的農村地區就出現了一例。 該名男子已入住醫院，至於何感染該病毒尚不清楚。

州長指出已經聽到當病毒進一步擴散時，農村地區的醫院極之關心潛在的人力短缺和安排。

俄勒岡衛生局衛生官員和流行病學家迪恩·西德林格（Dean Sidelinger）週一對記者說，俄勒岡州現時可能有300至500名俄勒岡州民不知道自己是新冠病毒的帶菌者。

俄勒岡州參議院主席彼得．考特尼（Peter Courtney)和眾議院議長蒂娜·科特克(Tina Kotek）表示，在西林的俄勒岡州議會大樓將“盡可能向公眾開放”，其內的洗手間，門把手，欄杆和其他高觸感區域將得到徹底的清潔 。