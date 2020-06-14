州長要求監獄放人　以減低病毒傳播



州長要求監獄處對那些容易感染該病毒的高危囚犯，或所犯罪行沒有針對他人的，和服刑已有一半刑期的囚犯進行審核。有提早釋放可能的犯人必須在過去12個月行為良好，和出獄後有一個合適的居住計劃。

州長強調，不會釋放那些有危害社區和公眾安保風險的犯人。州長要求監獄處長彼得斯在本月22日前給她一份名單。

州長解釋，監獄內有太多的限制，要執行六呎社交距離並不容易，所以釋放一些容易感染病毒的囚犯是適當的做法。

這已經不是州長第一次考慮釋放囚犯，上一次因不願作大量釋放而取消了這念頭，但不少團體仍不斷向州長施壓，希望州長能考慮囚犯和監獄職員的健康安全。

如獲批准提早釋放的囚犯，他們必須先接受新冠病毒的檢測，驗出確診的就不能出獄。

非營利組織俄勒岡州司法資源中心一直在背後推動提早釋放囚犯的工作，其總監Bobbin Singh 表示，州長走對了方向，但他希望州長能考慮那些犯了人對人罪行，又將近完成刑期的囚犯。他說，大前題是，要減低監獄內的人口數量才能保護監獄內的人。

根據紀錄，全州有2,584名囚犯將在未來六個月內刑滿出獄，有666名是容易感染病毒且犯下非嚴重罪行的囚犯。

在全州中，爆發新冠疫情最嚴重的工作場所就是俄勒岡州立監獄，受感染的囚犯和職員共有175人。其中在全州唯一高度設防的監獄中，確診病例已趨向緩和，其中的犯人全仍在隔離狀態中。

根據一份2018年的調查，本州的監獄人口老化，是全美中有最多55歲以上囚犯的監獄，而在監獄的居住環境中，要執行社交距離是極有挑戰性的。