州長考慮實施旅遊限制



（本報綜述）俄勒岡州疫情仍然嚴竣，而且病毒在年輕一代的傳播率日趨嚴重。令人擔心的是，本州的確診率愈來愈高，在周一（3日）更是4個月內首次出現的10.9%。州長辦公室周二證實，布朗州長極有可能考慮實施旅遊限制來進一步減慢疫情蔓延的速度。

州衛生局人員日前已向州長發出警告，稱他們見到愈來愈多與州內外旅遊有關的確診個案，特別是到過俄勒岡州南部，及本州與加州有關的個案。

州長辦公室表示，他們正要求更多有關因旅遊而確診的個案資料，並尋求專家的意見。他們說，目前集中關注一些州內和州外的旅遊熱點，不排除會對這些地區的旅遊作出限制。因為有不少州民是每天需跨州上班，所以州長也考慮到對經濟和供應鏈方面的影響。

至目前為止，仍不清楚在旅遊方面施加限制會對本州有甚麼影響，可能包括到過某些地方旅遊後需隔離，又或對所有離開本州的州民、從外州到來的旅客、或從外返回本州的居民等進行隔離。

說到麥魯瑪縣，縣衛生官員維恩斯醫生在周一的新聞會中就曾說過：她看不到在近期，麥魯瑪縣有重回居家令的必要。但州長在周二接受媒體專訪時指出，如麥縣的確診情況沒有改善，甚麼情況都有可能出現，包括重新執行居家令。

州長指出麥縣的情況與重回居家令的Umatilla 縣不同，麥縣人口多，有81萬多人；而Umatilla 只有78,000人口，相對Umatilla的確診率則屬非常高。

在訪問中州長指出一定要減慢病毒在20到40歲群體中的傳播速度，呼籲避免朋友或是家庭的聚會，如要聚集，選擇在戶外，並且戴口罩。

今天有299宗新增確診個案，5 宗死亡個案，這令到本州累計的確診數字貼近兩萬人的19,979宗，累計死亡共338人。

今天有最多確診個案的縣城是麥魯瑪縣59宗、華盛頓縣48宗、Marion縣42宗、Umatilla 縣26宗、卡加瑪士縣20宗。

至於最新公佈有超過20人的群組感染個案包括：

－在Umatilla 縣的Walmart 百貨公司，有27人受感染；

麥魯瑪縣的OR1建築公司，其職員及家人共20人受感染；

Boardman 縣三個Lamb Weston 食品工場和包裝中心共74人受感染。