州長緊急召開一天的州議會會議



（本報綜述）隨著多項聯邦政府的新冠援助於年底結束，布朗州長宣佈要求州議會在下周一回到州議會大廳舉行為期一天的特別會議，希望能通過一項8億元援助計劃，包括在協助租客和房東，新冠疫苗的分發、病毒傳播的追蹤及預防山火等方面批出撥款。

今次的特別會議要求所有出席議員必需親身出席，州長表示會先向州流行學專家西德林格博士徵詢意見，確保會議環境健康且安全。

州長提到，當州民正在面對艱難的日子時，政府一定要出來保護州民，無論是把重要的資源送到最需要幫助的人手中，或是給民眾有瓦遮頭，或是給損失嚴重的小企業和餐館等。州長又指出，在繼續等待聯邦政府的救濟的同時，俄勒岡州必須採取行動彌補中間的差距。

特別會議期將專注於四個關鍵提案，這包括：延長租客的驅逐令、設立房東援助基金、為學校提供新冠病毒責任的保護，為餐館提供支援，並考慮向州緊急委員會撥款6億元，用於疫情和山火的援助和復甦工作。

擬議案的草稿顯示，預計立法者將通過，對欠租房客的驅逐令延期至6月底，並考慮為被房客拖欠租金的房東建立一個1.5億元的補償基金，及為現有的租金救濟計劃撥款5,000萬元。透過該基金申請援助的房東，除了可獲得部份的欠租外，還要免去房客20%的欠租額。

今次的法例與之前的有不同，新法案將要求房客提供經濟有困難的證明，之前是沒有這要求的。

俄勒岡州房屋聯盟的艾莉森表示感謝州長召開這特別會議，希望議員們能通過延長驅逐令，並設立房東補償基金，以確保疫情不會讓本州的工薪階層終身陷入經濟困境中。但一個黑人組織「俄勒岡州重建計劃」（Reimagine Oregon Project）則認為，擬議中的法案不足以保護黑人租客，並呼籲支持者告訴立法人員在法案中加強對黑人租房者的保護。

而俄勒岡州家庭穩定住屋組織（Stable Homes for Oregon Families）亦立即發聲明感謝州長，給予將於一月被迫遷出的租客有希望。他們估計因欠租而被迫遷出的家庭有二萬到四萬戶。

法案草案還將考慮立法，保護那些遵循新冠疫情公共衛生指南的學區、公立特許學校和社區學院免受到感染病毒的學生、教職員或訪客的起訴，並提供額外的資金，允許學校安全地重新開放。

另一擬議中的法案是允許餐館出售密封的混合酒類飲料，並對如DoorDash和Grubhub等第三方送餐平台所收取的費用設上限。如獲通過，州酒管委員會將在30天內定立出售雞尾酒的額外要求。提倡這法例的州眾議員·諾塞（Rob Nosse）表示，能夠外賣混合酒類飲料，如血腥瑪麗（Bloody Mary），莫吉托酒（Mojito）等，將可令餐館多賺一點。另外，第三方送餐平台還須與餐館簽署協議，不得向餐館收取超過送外賣單價10%或自提外賣單價5%以上的費用。

最後，州立法者將考慮向立法緊急委員會分配6億元，其中有4億元將用於疫情援助工作，包括用於疫苗分發和追踪病毒接觸者，1億元將用於預防山火和社區防備，1億元將放入普通應急基金內。

就在上週，特別會議似乎未能開成，因為參議院民主黨人對延長驅逐令的提議仍然存在分歧，但立法者在上週一直出行遊說，最後達成共識，敲定在這特別會議上討論的問題。兩黨的議員對下星期一的特別會議均表示支持。

布朗州長表示對聯邦政府尚未通過額外的援助措施而感到失望。州長說：“很明顯，在聯邦的援助到來之前，各州必須自行採取行動。這就是為什麼我呼籲兩黨的立法者為了本州的最大利益，一定要聚在一起開會。”