州長簽令24日起七縣居民在室內公眾場所必需戴面罩 三縣區：麥魯瑪、華盛頓、卡加瑪士包括在內



（本報訊）俄勒岡州布朗州長在宣佈麥魯瑪縣重啟的同時亦頒佈命令，要求本州其中的七個縣城的民眾，到室內的公眾場所時必需要戴面罩，同時，州長又允許商戶可以拒絕沒有戴面罩的人士進入店內。

州長表示，民眾在公眾場所不戴面罩雖然不會被拘捕，但鼓勵民眾遵守法例。

由6月24日，在麥魯瑪、華盛頓、卡加瑪士、Hood River、Marion、Polk及Lincoln的民眾，必需在室內的公眾場所內戴面罩，到餐館用餐除外。12以下兒童和因病患不能戴口罩的可豁免。

州長說：「我們的未來最決於我們的行動。」州長指的面罩，可以是口罩、頭巾或是一塊布。

州長表示，目前大家都了解到，在防止病毒傳播中，口罩所係的作用是非常重要的，州長又指出，我們將會有好一段時間需要與這病毒共同生活，所以我們必需要採取相應的措施來應付。當與別人互動時，只需簡簡單單的將口和鼻蓋起就可以了。

州長說：「我們戴口罩來保護24小時在全州的醫院工作的醫護人員；我們戴口罩來保護年長的鄰居；我們戴口罩來保護需要接癌病治療的兒童和免疫力低的人士；我們戴口罩來保護雜貨超市的員工和送餐人士；我們戴口罩，因為我們不想意外地殺了人也不知道。」「就是這樣的簡單，面罩可以挽救生命。」

在州長的受影響的室內場所名單包括：雜貨超市、健身室、藥房、公交車、個人服務戶、餐館、酒吧和品酒場、零售店和商場、公享乘車服務等。民眾在進食時或在健身時可免。

至於僱主方面，政府亦要求他們向僱員提供面罩，並在店內張貼戴口罩的海報，提醒客人。

在這七個縣城中，Lincoln 林肯縣早已強制性要求縣民戴上口罩，他們更定出條例，所有有色人種則不在強制範圍內。他們的解釋是，該縣政府希望藉此能減低因戴口罩被人種族歧視的事件。

今天全州的新增確診數字共148宗，而被州長集為一區的三縣共有70宗，分別是：麥縣有33宗，華盛頓縣25宗，卡加瑪士縣12宗。至於西林地區的Marion縣有26宗，而之前有過百宗的Union 縣則有5宗。

今天有3例新增死亡個案，死者分別是78歲、87歲和89歲男士及一名82歲女士。

截止今天，全州累計的確診個案有6,366宗，累計死亡人數為187人。