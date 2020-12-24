州長突宣佈允許學校自行決定重開面授
（本報綜述）俄勒岡州州長布朗周三向本州的衛生和教育領袖，發佈有關重開學校面授課程的最新指令，目的是讓更多學生在2021年返回教室進行面對面的學習。
州長說，由2021年1月1日起，學校是否應該重開，將交由各個學區和學校自行決定，而州政府發出的重開指標將只屬建議性，而不是強制性的。
州長說：“學校除了必需繼續遵守指定的健康和安全守則，並與當地公共衛生部門作出緊密的聯系，以了解和考慮指標之外，教師、學校職員、家長和學生亦應參與決策過程，好讓學校能為所屬的社區和學生作出最佳的選擇。”
州長指出，包括華盛頓在內的其他州也使用建議性指標。州長指出，正如我們的鄰州所表明的那樣，這並不表示學校可以在不考慮病毒在社區傳播的情況下恢復面授教學，而是應該要仔細考慮當地情況，學生和家庭的需求及準備好執行所有健康和安全守則。
布朗在信中表示，她希望到2021年2月15日，俄勒岡州將有更多學校，尤其是小學，能夠過渡到面授教學。
俄勒岡州教育協會（OEA）負責人回應表示，州長的宣佈未能提供明確的資料。
該協會的主席拉森表示，在疫情大流行期間，州長多次表明在優先考慮學生早日安全地回校上課的同時，我們也必須保持社區有健康的狀況。但州長今天的決定似乎這兩個目的也做不到；相反，州長突然間改變主意讓學生和教師回校上課，而當中卻沒有教育界參與提意見，也沒有經任何商討而落實的計劃。
布朗州長在本周的新聞發布會上說到，教育工作者和學校工作人員應被視為必不可少的工人，並被納入在本州首期疫苗接種群體中，在第二階段進行疫苗接種。
布朗州長在信中還說，她希望學校能夠進行現場快速病毒測試，以保護學生和教職員工，並盡量減少公立學校的隔離時間。
布朗州長已指示州衛生局和州教育協會評估當前指標，並在2021年1月19日之前按實況進行更新。