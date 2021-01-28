州長發表州文咨情 反思富挑戰性的一年 講述了預算重點和渴望建立一個更公平的世界
（本報綜述）州長凱蒂．布朗上周在網上發表了《 2021州文咨情》，提到本州已被新冠疫情控製了好一段時間，對政府來說過去一年是極富挑戰的一年。
布朗州長在演講中回顧了大流行、居家避疫下的封城，連串的示威和山火等挑戰。
說到疫情時，州長指出，俄勒岡州的情況比全國大部分地區為好，新冠死亡率是全美最低之一，每日的新增病例數目也是全美最低的。
州長形容對抗疫情是一場馬拉松比賽，是可以“看到終點”的。州長說：“因為我們審慎，因為我們聽專家的意見，因為我們戴口罩和限制聚會，也因為我們向商企施行健康和安全規定，所以作為俄勒岡人，我們將完成這場馬拉松比賽，並且是強勢地完成。”
州長承諾將投放金錢繼續抗擊疫情所帶來的經濟影響，她又感謝“每位為到減慢病毒傳播而犧牲的州民、商企和官員”。 她又談到重返學校的計劃。
布朗還承諾提供資金，以解決種族不平等問題，並預防和購買更多設備，來撲滅像2020年摧毀整個社區的山火。
州長布朗在回應拜登總統的競選主題“重建美好”時說到，俄勒岡州只是要從大流行、經濟衰退和山火中恢復過來是不足夠的。
州長說，“在經歷了一年的疾病、孤立、失業、經濟動盪、示威、山火和暴力之後，許多人渴望回復“正常”是可以理解的。但我們必須認識到，恢復到原來的狀態是不會推動我們前進的。要前進，首先要認識到種族主義是潛在我們目前的制度中，影響著我們在文化和經濟的各方面。”
州長強調她在2021年至2023年的預算提案中，建議撥2.8億元給她去年召集的種族正義委員會，由他們來確定需處理的優先事項，以權衡公共政策。例如，要求所有教育工作者接受“平等、反偏見主導的教學培訓”，開闢非傳統的教師認證途徑，以增加多元文化的教師團隊。同時亦為來自服務不足背景社區的人士，提供置業和商業支援的計劃。
在今年的州文咨情中，州長邀請四名不同範疇的社區人士，講述州長推動的項目。
提到財政預算方面，州長重申她在去年12月1日發佈的一些重點，包括
•建議投資在擴大可負擔的醫療服務。
•在全州擴展寬頻服務，以確保俄勒岡州的每一所學校都連接到互聯網。
•協助社區制定應急計劃和消防疏散路線，以便為將來的火災季節做好準備。
•投資100億元在K-12學校和早期教育進，使本州能夠縮小獲得機會的差距；並建立
一個能說出真歷史的反種族主義課程。
•2.5億元用於可負擔房屋，預防無家可歸問題和提供租屋援助。
•優先進行刑事司法改革。
布朗承認，她建議由稅收支持的普通基金和彩票收益來為未來兩年的256億元預算提供資金，但這仍不足以滿足本州對教育、衛生、保健和其它方面的需求。州長指這是一個基於犧牲和艱難選擇的預算。並指今次的財政預算，總算能照顧州民期望政府能供給他們的核心服務，但卻不足以治愈2020年所經歷的傷痛。
州議員必須在6月30日之前完成這個預算中大約100項法案的工作。