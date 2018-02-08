州長發表州情諮文力推改善本州技術勞工

（本報綜述）俄勒岡州州長凱特布朗於周一在州議會開始新一年度會議之前，發表州情諮文，承諾要照顧因本州在經濟轉好和就業增加的情況下而被遺忘了的勞工階層。

州長表示，不是所有人均隨著俄勒岡州經濟的起飛而生活轉好，有不少幸勤的勞工階層家庭，仍然生活在困境中，為了照顧家庭，他們需要有兩份工作。

根據州經濟專家的預測，本州由現時至2024年，每年均有27,000個高薪工作職位需招聘人手，而這些職位中，極大部份都屬高科技行業，目前的情況，有四份之一屬這類的職位的員工，均是由外州聘請到來上任的。

布朗州長指，這已清楚顯示出，本州勞工階層的技術已追不上目前正在增長的企業需要。

州長在演說時宣佈，她會推出一個全新的計劃，這計劃主是要為州民提供職位及技術訓練，希望藉此能填補目前本地勞工的不足，讓他們有足夠的裝備，協助加快俄勒岡州的經濟發展。

州長預算在2019年至2021年財政年度撥出30億元予本州的職業技術訓練課程，計劃在全州的公立學校內提供實習式的培訓，範疇方面包括資訊科技、健康護理、先進木材製造及高科技製造業等。目前，在本州只有Bend 和尤金市的校區提供這類實用課程。

這計劃還包括立法幫助在職的建築專業人員開設自己的公司，例如免去州一些開設公司的收費和給予在職已有八年或以上的人士免去學歷的要求等。

州長又表示，她將要求俄勒岡商務局在農業社區、有色人種社區和九大印第安人族等多作投資。她舉例說，就如目前一個由州政府資助，在農業社區中建造提供寬頻的基礎建施，提高該地區的競爭能力。

除了職業訓練外，州長說，州政府誰要繼續應對本州不斷上升的住屋成本。州長辦公室將在未來數星期內公佈多個應對本州房屋短缺和住屋成本高企的計劃詳情。

今年二月，剛好是凱特布朗上任州長一職屆滿三年，她已宣佈會參加今年州的選舉，競選連任州長一職。