州長新指標立即生效 近13,000名學生可回課室上課 今天新增確診600宗 再破昨天紀錄
（本報綜述）今天早上，俄勒岡教育局聯同衛生局在州長主持的每周疫情發佈會中宣佈新的回校上課指標，讓更多學生可回校上課。在會中，州長表示，更新原來的回校上課指標是有必要的，因為學生從學校的面授上課中所獲得的益處遠超過新冠狀病毒帶來的風險。
州長說：在可見的未來，新冠病毒仍將繼續存在。更明確的是，我們必須優先考慮讓學生重返學校，恢復面對面的學習。
州教育局和州衛生局於8月首次發布了重開學校的指標，而這指標是全國最嚴謹的。州官員決定放寬指標，新的指標與其他州看齊。布朗州長說，新指標基於最新的新冠病毒研究和數據，所設確診數字的門檻仍是很高。
新指標立即生效，這意味著有近130,000本州的學生可恢復回校上課。但州長表示，有絕大部份的學生仍無法重返課堂。
在新的指標下，多區，包括卡加瑪士縣的年幼學生可立即回校上課。但在波特蘭市或是人口較稠密的地區，連同本州大部份地區的初中和高中，仍維持網上授課。這些地區的傳播率較高，就算在降低了標準的新指標下，仍未符合重開的指標。
那些已開綠燈，允許小學生回校上課的縣城有卡加瑪士，Deschutes，Benton等，但決定權還是留給學區領導。
州政府先允許小學重開，因為一班內的學生人數較小，而學生在學校和家庭以外的接觸較少。教育局局長吉爾指：初中和高中規模更大，而且不斷變化，構成高風險的傳播率。
州政府在放寬重開學校標準時，本州的新增確診病例卻屢破紀錄。據了解，如確診數字繼續攀升，原來符合新標準的學區可能亦因此而被取消重開的資格。
州副流行病學家珍妮博士說，世界各地的國家都重開了學校，並設法將病毒傳播的水平保持在低水平。與其這些國家看齊，本州的學生將必須遵守嚴格的個人身安全守則。這就是指：經常戴口罩，保持社交距離，做好手部衛生。而教室必須要定期清潔和消毒，並有良好的通風和空氣流通。也許最重要的是，必須制定嚴格的檢測方案，發現新感染個案時能做到快速隔離。父母仍可以選擇將子女留在家中或送到學校學習。
目前，波特蘭市和華盛頓縣校區已決定將遠程授課延長至明年的二月份。華盛頓縣表示有可能會讓幼稚園到3年級學生先回校上課。
教育局長吉爾估計，全州目前有近5萬名學生已展開了面授上課，而學校有零星的學生和教師確診情況，但無證據顯示病毒在學校內傳播。在10月24日的一星期內，全州就只有一名在私校就讀的學生確診，而在上課中的公校卻沒有出現確診病例。官員們估計，全州有80%的學生，約45萬人，將繼續採用網上授課形式。
有民眾指，新指標的傳染率雖然放寬了，但連日來出現高企的新增確診數字，似乎與重開的標準距離愈來愈遠。
吉爾局長表示，早在3 星期前，麥縣就符合重開小學的資格，卡加瑪士縣今個星期亦在新指標內。所以他並不同意有人說看不到學校可重開的說法。他指出，俄勒岡州已進行了8個月的網上授課，而事實表明這絕對及不上面對面授課的好處，這包括學生與學生和學生與教師之間的關系是無法相比的。
舊的指標是，縣內確診數字連續3星期，每10萬名居民有少過30宗確診，而整個縣的確診率不能高出5%，這情況下就可重開小學課。要所有學校重開，則要連續3星期，每10萬名居民有少過10宗確診才可。
在新指標下，如縣內連續14日每10萬名居民有少過50宗確診，學校各級均可重開。在連續14日每10萬人有100宗確診，可重開小學，先由幼稚園到3年級開始；如該縣的確診連續14天升到每10萬人有200或以上的確診病例，那就要立即轉回網上授課。
官員稱棄用舊指標原因之一是，人口少於3萬的縣城，之前就算感染率低，但因必需要全州均在指標內，所以學校未能重開。在新例下，無須要在全州指標內，只是按該縣的實際確診數目。
繼昨天的新增確診數病例出現破紀錄的575宗後，今天的新增確診病例再打破這紀錄到600宗，有兩人死亡。
今天有最多新增確診病例的縣城如下：麥魯瑪縣152宗、華盛頓縣91宗、Jackson 縣69宗、卡加瑪士縣45宗、馬里恩縣44宗。
每周五，州衛生局都會公報最新的疫情模型，但今天公佈的，卻被本地媒體稱為過時。主要是這新模型是按10月22日前的資訊，而上一個星期，本州的新增確診每天都破自己的紀錄，欠缺了這一周的數據，似乎影響了預測的準確性。