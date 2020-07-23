州長擴大口罩令　24日起兒童也要帶口罩 收緊聚會人數　縮短營業時間



（本報訊）俄勒岡州布朗州長，周三宣佈進一步擴大本州的口罩令。由本周五（24日）起，五歲及以上的兒童，無論在室內或是室外，在不可能維持有六呎社交距離的情況下，均要配戴口罩。

州長稱，希望這樣做能進一步防止新冠病毒的傳播。

同時州長亦將原來室內最多可上限250人的規定大幅減到100人，這包括餐館、教會、電影院。室外則維持在250人的上限。並要求在健身室做運動的人士必需戴上口罩。而處於第二期重開地區的餐館和酒吧，原來可營業到午夜12時的規定將改為晚上10時。

至於州長上周頒佈的室內聚會不能超過10人的限制仍然生效。

布朗州長表示，本州的病毒傳播情況，顯示有不少是與旅遊有關的。她將在日內公佈一連串與旅遊有關的新限制，可能會防止疫情嚴重的其他州居民到本州旅遊，或是要求他們到本州後硬性規定要隔離。

州衛生官員西德林格醫生指出，新的措施將有助減慢病毒傳播的速度，和避免全州再重返關閉的狀態。他指出，在其中一個疫情預測的模式中，當我們重啟經濟，就會出現更多的確診，更多的死亡和更多人住院，而這就是目前俄勒岡州的情況。他重申，在沒有疫苗的情況下，民眾緊守這些規例是減慢病毒傳播的最佳方法。

西德林格醫生又提到，確診新冠病例中有不少是年輕人，他舉出來自南韓有關學生重返校園後的數據，顯示10歲及以上的兒童，在傳播病毒方面的效力與成年人相若。

俄勒岡州教育局亦在周三宣佈，在下學年回校的教師和學生均需要戴上口罩，教育局將準備向校區分派500萬個口罩來配合這規定。

上星期，本州有超過2,400宗確診，與上一星期比較，增加了26%。

今天的新增確診病例有264宗，死亡2宗；本州累計的確診病例已高達15,393宗，死亡總人數271人。