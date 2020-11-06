州長指本州疫情失控 今天新增新冠確診805宗 5人死亡
（本報綜述）今天俄勒岡州的單日新增病例再創新高，共有805宗，5人死亡；這將全州累計確診病例推高至47,389宗，總死亡人數共710人。
這數字較上周五錄得最高的600宗多出205宗。
為此州長特別發聲明，她說本州的新冠疫情似乎已失控，主要是從室內的聚會和個人的接觸所引致，州長說：您最有可能從家人和朋友那裡感染新冠病毒。
州長嚴重警告：「我們不能讓病毒繼續以這速度在社區中蔓延。在整個大流行中，州民已做出了巨大的犧牲，互相幫助。這就是俄勒岡州在疫情控制方面比許多其他州做得相對更好的原因。我們現在絕不能放棄。我將採取進一步行動，竭止病毒的傳播，同時我需要州民繼續努力，做好自己要做的防疫功夫。」
州衛生官員西德林格醫生表示，今天極高的確診數字連同近期的高確診數字，已顯示出新冠病毒正在俄勒岡州快速地傳播，比預期中的來得更快。
西德林格醫生又指，從這些數字讓我們看到州民對防疫的意識已鬆懈下來，同時隨著天氣轉冷，有更多時間在留在室內。防疫成功與否要靠州民，這包括不參與任何聚會，離家出外一定要戴口罩，並經常要保持社交距離。
今天有最多新增確診病例的縣城有：麥魯瑪縣196宗、華盛頓縣134宗、馬里恩縣79宗、卡加瑪士縣71宗。