州長批准調動國民警衛軍 應付可能出現的暴亂

（本報綜述）有鑒於上周發生在國會的暴亂，和特朗普支者的揚言會在全國掀起武裝暴亂，全美各州和地方均不敢鬆懈，進入高度戒備狀態。俄勒岡州在州警察局局長特里·戴維（Terri Davie）的請求下，州長批準調動俄勒岡州國民警衛軍來應付即將可能發生的暴亂示威。

俄勒岡州警察局局長戴維說：“俄勒岡州警察將繼續保持中立，確保俄勒岡州民行使其第一修正案的權利。”“在過去的七個月中，州警派出部隊到州內的各種示威活動、非法集會和暴動。我們的目標一直是保護人民，保護人民的權利和保護財產。”戴維指，最近在華盛頓的國會大樓和本州的州議會大樓發生的事件表明，有必要為所有大型集會準備和配備適當的執法人員。

一向以來，州警和國民軍經常一起進行培訓和工作，以應對俄勒岡州的各項挑戰，這包括內亂，近期在山火中尋找死者以及在危機時期保護我們的社區等。

俄勒岡軍隊國民警衛隊將根據需要進行部署。

州警警長福克斯說：“有了俄勒岡州國民警衛軍的輔助，州警將會作好準備，確保事件能和平進行，並會聯手應對緊急的情況。”

俄勒岡州警察部表示，將繼續與本地、州和聯邦執法部門合作，為在俄勒岡州議會大樓或俄勒岡州任何管轄區可能發生的事件做好準備，並保護在州議會的立法者和員工。

至於如何部處，或警衛軍可能派駐的地點，州警表示不會公開這些資料，並指國民軍只會在有需要時才會出動。