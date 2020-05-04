州長延長本州的緊急令至7月6日 經濟學家指本州復甦需時一年多

（本報訊）就對抗本州的新冠疫情，州長早在3月8日簽署的緊急狀態令將於5月7日屆滿，州長於周五晚簽署行政命令，將本州的緊急狀態令延長60天，至7月6日。

州長表示，在這嚴竣的抗疫期間，延長緊急令可讓她隨時調動所需的人員和資源，同時亦可讓她維持所有目前頒下的行政命令，包括居安令，不能因無租交而趕走租客命令和其他有關振興經濟的命令等。在緊急令下，州長亦可按疫情的情況，隨時頒發新的命令，甚至取消緊急令。

州長辦公室發言人表示，州政府目前正努力於安全地逐步重啟本州經濟，而他們會按科學證據和數據來決定應該採取的行動。

隨著本州疫情已過高峰期，民眾都在關心何時本州才能重開，政府已與各方在商討有關重啟本州經濟的程序，但有經濟學家表示，俄勒岡州的經濟復甦期可能要一年多的時間，而商界領導人已正為這做準備。

根據本州經濟學家喬什．萊納（Josh Lehner）預測，本州一旦取消所有限制令，經濟會立即反彈，然後緩慢地復甦，而在這時候，全國則在努力找出控制這種病毒的方法。

顧問公司ECONorthwest的總裁約翰．塔波尼亞（John Tapogna）同意萊納的觀點。他說，本州經濟復甦，將會由醫護業界帶動開始。自3月中旬以來，領取失業金的眾多州民中，醫護工作者佔第二大行業。從5月1日起，布朗州長已取消臨時禁令，讓醫生和牙醫恢復非緊急的醫療服務。

塔波尼亞表示，不同的病人已開始排隊打電話到診所預約見醫生的時間，相信所有醫療中心亦開始繁忙起來了。他又說，餐館和零售業將會是第二波經濟復甦的主導行業，接著才到大型活動，如球賽、音樂會和大型聚會等。

塔波尼亞說，本州經濟復甦的速度將要視乎本州的領導層的追蹤病毒能力和發展疫苗或治療方法有多快等因素。