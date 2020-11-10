州長宣佈限聚令擴展到整個大波特蘭地區 周三開始生效至感恩節前夕至

（本報綜述）上周五，布朗州長宣佈，為了壓止疫情的增長，由11月11日至25日這兩星期內，要求五個縣，包括麥魯瑪縣，的民眾停止社交聚會。今天州長再將限聚令的範圍擴大至整個大波特蘭地區，這包括了華盛頓縣和卡加瑪士縣。

州長在聲明中說：由於我們繼續看到令人震驚的確診率，反映出社區中已遍佈零星的疫情爆發，現在是時候要採取措施進一步減少聚會並遏制人們彼此接觸。俄勒岡州在周一創造了一系列冠狀病毒的記錄，在平均每日病例，住院治療和檢測陽性率方面均達到了新高。與過去兩周比較，這些數字幾乎翻了一番，而這情況與美國其他地區一樣，經歷了創紀錄的感染浪潮。

布朗州長和衛生官員表示，如到11月25日，即感恩節前一天，疫情仍無改善的話，就有需要施加更嚴厲的社區和商業限制。在新的限聚令下，餐館規定只可容納包括顧客和員工在內的50人。這規定也適用於健身館、保齡球館、游泳池、瑜伽館和博物館等。官員們還要求人們限制聚會的頻率，並將社交圈限制在六個人以下。

州政府對人口稠密的縣施行限聚令，這包括在過去兩周內每10萬人中至少有200例或對於人口少於30,000人，在同一時期內超過60例的縣城。至於華盛頓縣和卡加瑪士縣均在臨界點以下，但州長還是將他們加入限聚令的範圍內，理由是過去一周這兩縣每天的確診數目也很高。卡縣縣長伯納德表示，卡縣居民一定不願聽到這消息，但這是必要的。

布朗現在已要求在9個縣中的州民暫停所有社交活動，這包括六個人口最多的縣中的五個，居民總數超過250萬，佔本州人口近60%。