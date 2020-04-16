州長宣佈要重啟俄勒岡　安全是先決條件



（本報綜述）就重啟俄勒岡州經濟的問題，布朗州長在周二早上舉行了新聞發佈會，在會中州長指出，在她未看到確診數字下降，及有清楚數據說明恢復正常是安全之前，她絕對不會重啟俄勒岡州或是放寬目前的防疫限制。

州長表示，在疫情的早段期間，她主要的行動是保護州民的健康和安全。現時，防疫行動現成果，是時候要分析和考慮何時應該重新開放社區和重啟經濟活動。

州長又指出在考慮重啟本州公眾生活和商業時，亦需要維護一個健康社區，所面對的挑戰是極為艱巨的。

州長稱她設定的重啟框架是基於科學上的數據，前提條件是：

1）增長緩慢：新冠病例減少；

2）足夠的個人防護裝備，以保護醫護人員和急救人員；

3）健全的公共衛生框架：增加檢測能力，聯繫和追跟以及有效的隔離。

州長表示，要做到以上所說的絕對不容易，而且時間會較我們所想的長。

州長強調，這些都是我們考慮“何時”重開的先決條件；接著是“如何”重開，並且是持續的重開。州長希望通過合作來做到這一點，並表示在準備重開經濟之前，會先與最受疫情影響的行業接觸，例如餐飲業。

另外，州長稱目前州政府正在為最脆弱的社群，包括護老中心和露宿者，制定一些策略。

布朗州長說：在應對疫情時，我們需要小心但不是停下來甚麼都不做。州長指這是一個全球性的問題，大家都在努力找出重開的最佳辦法。因為從來沒有發生過如此大規模的經濟關閉，也沒有這樣的重開策略。

在周一上午，總統特朗普表態，稱什麼時候重啟經濟是他的決，而不是各州州長的決定。接著在下午紐約州長庫默聯合新澤西等相鄰五個州宣布正在組建工作組，協調觀察整個地區的疫情，並在安全的情況下協調重新開放部分經濟。

到下午，在西海岸的加州、華盛頓州和俄勒岡州也成立類似的工作小組，協調重啓經濟，三名州長均表示，他們會按科學和本這地區的數據，而非按政治，來制定重開的框架。在三州的聯合聲明中表示，在大家的緊密合作之下，要確保病毒永遠不會在我們的社區中再次出現廣泛傳播 ，大前提是要保證人們的健康。

布朗州長說，她會繼續根據科學和事實，與公共衛生專家和她的醫學顧問團隊協商，同時亦與我們的鄰居：加州州長紐森和華盛頓州州長英斯利，一起制定決策。因為我們是同坐一條船的。

州長再說：在接下來的幾個月裡，在準備讓俄勒岡州恢復工作時，我們必須緊記要採取明智和謹慎的態度的重要性。要重啟本州的活動比我們想要的慢得多，但這是保護俄勒岡州州民的健康和安全的唯一途徑。同時重開不是明天就可以做到的事，也不會是全州可以同時開放的事，我們只會在見到在不會危害公眾健康的情況下才會考慮重開 。

今天（14日）州衛生局公佈最新的新冠數字：新增確診有50例，新增死亡有2人；總確診人數達1,633，死亡人數已有55人。