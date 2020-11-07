州長宣佈暫停社交聚會兩星期 餐館食堂內不能超過50人 每檯只能座6人
（本報綜述）由於近期新冠確診數字高企不下，州長今天下午宣佈本州疫情較嚴重的五個縣城將進入暫停狀態，由11日至25日止，在這兩星期內，要求這五個縣的民眾停止社交聚會，並頒下一系列指引。餐館業要留意，禁止連同所有員工在內，不能有超過50人，每座不能超過6人。
受影響的五個縣城包括：麥魯瑪縣、西林市所在的馬里恩縣、Malheur、Jackson 和Umatilla。
州長頒下的指引如下：
－要求所有企業盡最大可能在家工作。
－暫停探訪住在長期護理設施的病人，以保護員工和住客。
－餐館的餐堂內，最多只能容納50人，這要包括所有員工在內；同時一座不能超過6人。鼓勵戶外用餐和外賣。
－室內活動場所，最多可容納50人（例如：健身房，健身組織/工作室，保齡球館，溜冰場，室內運動，游泳池，博物館）。
－社交聚會只限與家人一起，非家人聚會限在6人以下，而且最好是同一批人；在這兩星期內，盡量減少聚會次數。
除上述五個縣外，另有五個縣仍在密切監察中，州長會在周一決定是否也在這五個縣施行一樣的暫停令，他們包括華盛頓縣、卡加瑪士縣、Baker、Union 和Linn。
布朗州長表示，這兩星期的暫停聚會令是控制病毒的第一步，而她需要所有州民明白，如果病例沒有下降，不排除有進一步更嚴厲的措施。
州長又說，今次是一個重要的提醒，她不希望採取更嚴厲的措施來壓止疫情的傳播，因為這可能對大大小小的商業都是一個重大的打擊。
今天新增確診病例有770宗，6人死亡；截止今天，本州總確診病例有48,608宗，總死亡人數有716人。