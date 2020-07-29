州長宣佈學校重開新指引　波特蘭學生最少要11月才能回校上課



今天死亡人數和年齡均破紀錄

布朗州長在周二的新聞會上表示，如本州的確診率連續3星期高過5%，全州的公立學校學生都不能重回學校上課。

流行病學家斯德林格醫生指出，本州仍未到達可以安全開放學校的標準，他說目前本州的確診率仍是過高，與其他準備重開學校的國家相比亦是過高。

根據近期的紀錄，本州的確診率在最近一周是5%，對上兩星期則是6%。

州長指出，年初宣佈停課是她一個在疫情期間最困難的決定。隨著新冠病毒在城市和在郊區肆虐，非常清淅的方向，新學年的學習將會與過去的非常不一樣。

在新聞會上，州長和州衛生官員發佈了重開學校的一些指標，包括從幼兒園到三年級學生回校上課，而較高年級的學生則留在家中學習。

對各縣城，合資格開放全時間或部份時間上課的學校，必須要連續三星期符合以下的標準：

－確診率低於5%；

－在7天時間內，縣城內每10萬人中只能有10宗或更低的確診病例；

－整個縣的確診率一定要在5%或以下。

最新的統計數字顯示，在7月12－18日的病毒檢測中，全州有15個縣城的確診率是在5%之上，他們包括麥魯瑪縣、華盛頓縣、Marion縣、Deschutes縣以及人口較少的Malheur 縣和Sherman縣。而在7月15－22日的一星期內，有8個縣城出現了每10萬人超過10人確診的情況，這包括了Morrow 縣，每10萬人有55人確診，Umatilla 縣有60人和Marion 縣有11人。

斯德林格醫生透露，目前本州有13個縣的確診數目和確診率是可以安全地重開學校的，但前題是全州的確診率必須低於5%。州學校主管吉爾表示，學校安全重開的要點是要保證學生不會成為病毒傳播的個體。

本州有過百名教師日前到州府，要求州長不要重開學校，直至本州連續14天沒有新增確診病例出現。而目前，波特蘭公立學校和代表校區教師的工會正在商討一個安全工作環境方案，而波特蘭校區今天亦宣佈，下學年最少要到11月才會考慮讓學生重返校園上課。

俄勒岡教育協會主席約翰．拉森（John Larson）指出校區與教師工會合作是極之重要的，這能確保教師們有足夠的保護設備，而校方亦訂出病源追蹤和清潔方案。他說，在未能確保大批學生和教育工作者的健康得到保障前，沒有人願意進行面對面的教學活動。

今天全州的新增確診病例有342宗，新增死亡卻是破紀錄的14宗，而死者中出現了年紀最輕的26歲，Yamhill 縣居民，死於7月10日。

累計至今，全州總確診病例已到17,416宗，總死亡人數共303。