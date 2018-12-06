州長宣佈她的236億元財政預算案

（本報綜述）上周三，布朗州長宣佈了俄勒岡州政府在2019-2021年的財政預算案，總財政預算為236億元，其中常費基金及博彩預算等較現時的財政年度高出12.4%。

以下是這份財政預算案的要點：

K-12（幼稚園至12年級）教育經費：州長希望立法會能通過大幅加稅來徵集20億的教育經費，使K-12年級有一個更長的學年，由幼稚園至3年級的每班人數縮少，及在高中擴展職業技能教育。州長沒有提到小學如何能騰出地方來增加堂室。州長又希望立法會能多給學校經費－超出預算分析中所需要的數目2億元，用作維持目前的情況，州長甚至會削減高等教育經費來達到這目的。

高等教育：在州長的預算中，從州府的常費及博彩收入撥到社區大學及大學的預算維持不變，但不變即表示削減，因為這根本追不上大學學費的增加。雖然州政府明白，要將大學學費升幅限制在百分之五以下，州政府必需要投入2.2億元經費，然而州長卻不願意支持，除非立法人員能為庫房增加20億元的進賬。

加稅：州長希望能在未來兩年為K-12 的學校籌集20億元，用於支付高等教育成本的增加以及使更多學生可負擔大學的學費。州長沒有說明如何加稅，只是說明，沒有新的收入就無法資助教育。

公務員加薪：州長希望立法會能預留2億元作為未來與工會商討公務員加薪及健保成本增加的情況。又預留1,200萬元，提升家庭健康護理工作者的薪金和1,500萬元來協助各政府部門改善不平等工資的情況。

提高長期護理設施的資助：投放1,720萬元，提高支付長者生活設施、記憶護理、家庭護理機構及Providence 長者居所等的資助約10%。這是州長在本地一份報章揭露有本州多家記憶護理設施出現嚴重的虐待及人手不足問題後所建議的，州政府亦打算撥款500萬元，向成人看護設施提升30%資助費用。

戶外學校，這是一個非常受歡迎的五、六年級的戶外學習活動，州長要求將這撥款削減一半到2,400萬元，這是選民在2016年投票通過的撥款數字的一半。但州長表示，她將會多撥2,280萬予戶外學校活動，如果立法人員能增加20億元的稅收。

退休計劃：隨著法例要求學區增加對退休金撥款，為此在未來兩年內學區需要多付3.75億元，州長在預算案建議額外撥款1億元來幫助學區這筆開支。至於那筆220億元的長期退休金的赤字應如何解決，州長卻隻字不提，這個根本問題，一直在蠶食整個俄勒岡州政府的財政。

兒童福利：州長的預算案中，為了要保護，本州兒童的安全，她計劃增加224個新職位，包括一個案社工團隊，專責招募和保留寄養家庭。在過往，雖然政府已增加撥款，但在保留及招聘社工方面都仍有困難。州長亦支持增加一個能幫助那些在政府寄養服務系統中的青年人自力更新的計劃。

健康護理：州長建議透過加稅和加費，在未來兩年籌集約7億元來支援本州的醫療補助計劃（俄勒岡州健保計劃），因為聯邦政府正逐步縮減資助。