州長宣佈加緊追收欠州政府的債款

（本報綜述）上周四，布朗州長宣佈，為了應對州政府眾多的開銷，要求州府部門要加緊追收欠款。

截至2016年6月30日，州政府的應收欠款高達繳33億美元，欠費包括未支付的費用，未收的罰款以及稅款。

之前擔任州務卿，監管州稅務部門審計工作的凱特布朗州長表示，欠款中，有6億至8億美元是屬於普通常費基金的，而其中約95%涉及到未繳稅款。

今次布朗州長簽署了行政命令，要求有關部門在決定批出承包商合約時，要先查看承包商有否未付的債款，並要在6月1日前上報應收的金額。

行政命令亦要求稅務部門建立一個資訊全透明化的網站，合法地列出欠款人的資料。州府的公開數據存庫根據州稅務部的數據，已列出了首50名違約債務人的名單。

在回應記者的提問時，州長說：「我認為採取更積極和更全面的收債手段是極為重要的。」當被問到州長建議中的收債程序所產生的費用時，州長表示稅務部需增聘額外人手，雖然目前州政府已凍結人事招聘，但就州政府有這樣龐大的應收欠款時，增聘人手就算是物有所值了。

至目前為止，定出草案是否真正能減低州政府的應收債款，而89題案就是要集中處理州稅務部的債務追收行動，估計州政府為此會花240萬美元在聘用人手方面，其中包括聘用私人收數公司。

一直倡議改善追收州府債款的州議員Gomberg表示，要得到成效，州府須改善多項設施。他指出州長說要追查欠州政府錢的承包商，但州政府查不到承包商是否有欠州政府錢，是因為政府落後的電腦系統未能與新的系統連上。

他又建議交叉檢查那些中了彩票或領取州政府所發的退稅或是退休金的人士，與欠款名單對一下。

Gomberg強調，增加追討欠款的行動，總不能解決本州要面對的16億元赤字，但如每年能獲得額外的一億到兩億元的進賬，就能令不少重要的服務維持不變。