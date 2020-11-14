州長宣佈下周三起凍結全州 全力防控新冠 餐館酒吧只能外賣 多項閑娛設施關門 外遊回家州民和遊客需進行14天自我隔離
（本報訊）經過昨天和今天的過千宗新增確診病例後，州長今天再度加強防疫，宣佈凍結全州，其中包括禁止餐館堂食兩星期，但在一些確診率高的縣城，如麥魯瑪縣，則需禁堂食最少四個星期。這是州長自本年三月以來最嚴厲的防疫措施。
州長的凍結令如下：
－餐館酒吧禁開堂食，只限外賣；
－健身室全關；
－雜貨店和零售店只允許規定的容納人數上限75% 客人在內，並鼓勵路邊提貨；
－所有室外或室內的閑娛設施全部關閉，包括博物館、動物園、運動和活動場所等；
－宗教團體聚會：室內最多25人，室外最多50人；
－無論是室外或室內，不能有超過6個人和多過來自兩個家庭的成員聚集；
－暫停所有護理中心的探訪；
－員工盡可能留在家中工作。
在這命令下，理髮店、按摩店仍可依足州法例照常營業，托兒項目和K
12學校可照常上課，室外的康樂運動，包括學界足球賽均可照常舉行。
這個全州凍結令為期兩星期，由下周三（18日）至12月2日；州長特別指出有一些縣城，包括波特蘭所在的麥魯瑪縣，凍結期將更長，最少要四個星期。
布朗州長強調，這等措施是希望能防止疫情傳得更快和更遠。
州長在上周頒佈的限聚令剛由周三開始，但周四卻現過千的單日確診數字，今天（周五）州長宣佈這凍結令，再度加碼防疫。州長承認之前的防疫措施不夠嚴厲。
同時，在今天早上，布朗州長連同華盛頓州和加州州長一起宣佈，籲這三州的州民非必要暫時不要外遊。他們建議跨州外遊回家的州民或是遊客，均需自我隔離14天，並在隔離期間只能與直系家人接觸，希望這樣能減低病毒跨州傳播的機會。
今天本州的新增確診病例有1,076 宗，7人死亡。有最多新增確診縣城有：麥魯瑪縣247宗，華盛頓縣148宗，馬里恩縣123宗，卡加瑪士縣95宗等。