州長命令Umatilla 縣要再次執行「居家令」 麥魯瑪縣要加入監察名單內

州長命令Umatilla 縣要再次執行「居家令」

麥魯瑪縣要加入監察名單

本州有些縣城的新冠疫情日趨嚴重，經過多個星期的防控工作，仍未見果效。在周四晚，州長宣佈，由周五（31日）中午起，Umatilla 縣由重開二期再度返回「居家令」狀態，縣內居民需居家避疫。另外，Morrow 縣因連日來確診率一直在升，州長下令降級，由重開第二期降回第一期。布朗州長表示，情況如此嚴竣，再不立即行動，後果將難以估計。

目前，Umatilla 縣的確診率是全州最高，每一萬人有234人確診，而這縣每周的確診率亦是最高，達到23%。在過去兩星期，平均每日有51宗新增確診病例。上周，該縣有近45%的零星確診個案是追蹤不到源頭的。而確診個案已由初期的來自社區和親友聚會，轉為主要來自多家食品加工場的群體感染，及農場、護理院、監獄及其他醫療機構等。

俄勒岡州衛生部門已在6月26日向Umatilla 縣提供7名調查員和29名追蹤人員，一直支援該縣控制疫情的工作。

至於Morrow 縣，目前每一萬人就有213人確診，每周確診率30%，高出全州的平均數，在過去兩星期，每日平均有7宗新增確診。上周有近52%的零星確診個案是未能追蹤到源頭的。該縣初期的確診個案主要是來自社區和親友聚會，後則來自該縣的大型食品加工場和農場。

除此之外，衛生局已將麥魯瑪縣、Marion縣（西林）、Hood River縣加入監察名單中，這表示這些縣城的病毒傳播較快，同時也較難追蹤到病源。州政府會優先撥出資源予名單中的縣城，協助抗疫工作。目前共有10個縣城在這名單中。

那些無法追蹤到病源的個案稱為零星個案，如在兩周之內有5%的零星個案，這就顯示病毒已廣泛地在社區中傳播。

至於波特蘭所在的麥魯瑪縣，上星期的確診率是62%，而其中有大部份都是無法追蹤到病源的。在監察名單中的縣城，最少要被監察三星期，直到縣內的零星個案低於5%才能除名。

目前在這份監察名單中的，除了麥魯瑪縣外，有Baker、Hood River、Jefferson、Lake、Malheur、Marion、Morrow、Umatilla及Wasco。

截止上周日（7月26日），在全州有最多確診的首10個郵編區中，大波特蘭及西林地區的有

97230（麥魯瑪縣Rockwood/Centennial）；

97236（麥魯瑪縣波特蘭/Government Island）；

97914（麥魯瑪縣Centennial/Powellhurst-Gilbert）；

97305（Marion 縣西林市東北區）；

97301（Marion 縣西林市）。

根據州衛生局提供的數據，確診增幅最大的地區主要在本州的東部、Marion 縣和波特蘭市等，按郵編的10個增幅最大的地區如下：

97862（Umatilla 縣Milton-Freewater），增幅80%，累計確診47宗；

97814（Baker 縣Baker）增幅72%，累計確診19宗；

97055（卡加瑪士縣Sandy）增幅69%，累計確診44宗；

97009（卡加瑪士縣Boring）增幅57%，累計確診30宗；

97471（Douglas 縣Roseburg）增幅570%，累計確診22宗；

97351（Polk 縣Monmouth）增幅50%，累計確診42宗；

97801（Umatilla 縣Pendleton）增幅44%，累計確診278宗；

97818（Morrow 縣Milton-Freewate），增幅39%，累計確診153宗；

97760（Deschutes 縣Terrebonne市），增幅38%，累計確診18宗；

97005（華盛頓縣比弗頓市），增幅35%，累計確診155宗。

衛生局亦有好消息傳來，自五月以來，上周的確診數字首次出現回落，由7月20至26日的一周內，確診數字較前一周下降了7%。而確診率亦由前一周的6.6%下降到5.1%，這數字是全國最低的。

州衛生局主任艾倫指出，本州的情況較其它州好，主要是因為我們採取了肯定的措施，新冠病毒仍在社區中迅速地傳播，我們仍雖努力採取必需的行動來阻止病毒的傳播。

今天全州的新增確診有373宗，累計已達18,492宗；新增死亡有6人，累計死亡有322人。今天有最多確診病例的是麥魯瑪縣77宗和華盛頓縣45宗。

在最新的確診者中，愈來愈多是兒童和少年。在目前的疫情下，家長應盡量避免帶兒童參加聚會。居住在本州人口最多的大波特蘭地區民眾，還是要緊守少出門、不聚集、勤洗手、戴口罩、保距離等習慣！