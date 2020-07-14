州長再頒新例加強防疫力度　防止商戶再次關閉 室內聚集不能過10人　全民室內外要戴口罩



（本報訊）在過去兩個星期，本州的新增確診數字持續上升到破400一天，全州都進入緊張狀態。布朗州長在周一早上舉行新聞會，宣布兩項新法例，加強防疫力度和減慢病毒傳播的速度。

第一是禁止超過10人的室內聚會

州長表示，社交活動如聚餐、派對或讀書會等，如在室內舉行，一定不可以超過10人。但這法例並不適用於工作場所或教會聚集。

第二是擴大戴口罩的要求：

自7月15日起，民眾在戶外時，在不能保持有六呎社交距離時，就必須要戴口罩。目前已有法例規定全州州民在室內時要戴口罩。

州長在會中說：當我們看到紐約在春天的疫情嚴峻情況，和現在德州及亞利桑那州的情況後，俄勒岡州會否是下一個呢？

近這兩星期，本州每天的確診病例，增幅非常大，在剛過去的周末，兩天已過了700宗（週六：409宗；週日：332宗）。在確診者中，有一半人是在40歲以下，而有三分一人是在30歲以下。單是上週的確診病例數目已超過整個5月的確診病例。目前最易感染的年齡層是20至30歲的年輕人，而在死亡個案中已有二人只有30多歲。

三天前，衛生官員已要求州民自覺地限制室內的聚會人數，因為在追踪病源時發現有不少確診者是因為參加學生派對、婚前派對和健身課時受到感染的。

州長表示，在經濟重開前，州民努力下，成功將疫情壓至最低，她一再要求州民緊守防疫指引，再次努力，避免全州再次陷入經濟停頓。

州長強調，本州不希望步加州和德州的後塵，再次關閉餐館和酒吧，為了阻止疫情的傳播，什麼能防止疫情蔓延的方法都有可能會用的，並呼籲州民要負責任，保護自己和親人。

州衛生局官員警告，在未來六個星期，確診數字將會是目前的三倍，如果大家能合力抗疫，就算是確診數字減低10%，這已對疫情已有好大的改善。

今天本州錄得有280宗新增確診病例，3人死亡。

最多確診病例的縣城包括有：

麥魯瑪縣82宗

華盛頓縣47宗

Marion（西林）36宗

Umatilla縣28宗

Malheur縣27宗

卡加瑪士縣20宗。

在Umatilla 縣有20人是來自食品加工場的；而在Malheur縣的Snake River 監獄由6月24日至今已確實有102個確診個案。

全州累計：確診12,438宗，死亡237人。