州長再延緊急令60天至11月3日



俄勒岡州布朗州長今天（1日）宣佈，就目前本州的新冠疫情，將緊急令再延60天，至11月3日。

州長表示，她上次在6月首度延長緊急令時曾說過，我們正站在十字路口，一是一起攜手阻止病毒在本州傳播，一是看著住院和感染人數不斷飆升。

州長指出，目前本州已在減慢病毒傳播方面有進展，但新學年的開始和即將到來的勞工節長假期在疫情大流行期間絕對是一個關鍵時刻。她說：「我們可以共同努力保安全，為學生重返校園舖路，也可以在慶祝勞動節的同時播下疫情再度爆發的種子，迫使我們走回幾個月前的情況。」

在初爆新冠肺炎時，州長於3月8日首次宣佈本州進入緊急令，並每60天重新審查是否需要繼續，緊急令賦予州長繼續為本州的公共衛生安全隨時調動資源的權力。

本州的新冠疫情近來已有明顯緩和，8月31日錄得的單日新增確診數字162宗更是兩個多月來的新低。今天（9月1日）的新增確診有243宗，有6人死亡。截止今天，本州的累計確診個案共有26,946宗，累計死亡465人。今天的新增確診個案主要仍是那數個熱點：麥魯瑪縣50宗、華盛頓縣42宗、Marion 縣39宗、卡加瑪士縣26宗。

經過上兩個假期（軍人紀念日和國慶日）後確診大增的經驗後，州衛生局在本周六、日、一的勞工節長假期前，提前提醒民眾，新冠疫情仍威脅著在本州的公共衛生安全。正常來說，民眾都會在這個開學前的長假期作一次外遊。

州衛生官員表示，雖然新增確診病例有下降的趨勢，但仍需注意安全，州民最好可以取消渡假或是改變渡假方式。只有這樣做，本州才能在對抗疫情方面繼續有進步。

在這個長假期，最安全就是避免一班人的聚集，最好盡量留在家中，如要出外，務必戴上口罩。