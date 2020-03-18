州長再下命令，全州學校延長停課時間至4月28日。州長表示明白這對家長、教師和學生都是困難的事，但為了爭取時間，更有效的減低疫情的傳播，和減低本州醫療系統的負擔和死亡個案，這是迫不得已的決定。

截至今天下午二時，州衛生局本州今天新增了19個確診病例，使本州總確診人數上升至66人。新增確診病例包括：4宗在卡加瑪士（Clackamas）縣、5宗在Linn縣、1宗在麥魯瑪縣、7宗在華盛頓縣、1宗在Marion 縣及1宗在Lane縣。

疫情已散播到本州36個縣中的14個：華盛頓縣共21宗、Linn縣共15、卡加瑪士縣共6宗、Deschutes縣共6宗、Marion 縣共4宗、麥魯瑪縣共3宗、Benton, Jackson 及Umatilla 縣各共2宗；及各一宗在Douglas, Lane, Klamath, Polk 及Yamhill縣。

縣政府宣佈禁令：禁止房東趕走因受疫情影響收入，未能付租金的租客。即日起生效。

波特蘭市長宣佈撥款15萬元援助翡翠區的商戶，因為翡翠區內不少亞裔商戶，早在一月就已受到疫情的影響，生意大跌。

州福利部加強管制措施，禁止所有長期護理中心的探訪，此舉希望能保護免疫力較差的老人。醫療人員和垂危病人的家屬探訪不在此限制內。

俄勒岡州車管局（DMV）宣佈暫停所有由今天到3月31日的駕駛考試，同時正考慮限制進入DMV的市民人數，每次25人為上限。

市內多個大型商場均照常營業，但市民要留意營業時間會有臨時改動。

大型賭場如Spirit Mountain，Chinook Wind 及華州的ilani 賭場均宣佈關門至3月31日。

華盛頓州溫哥華市的Clark 縣今早宣佈首現兩個確診死亡個案，二人是一對80多歲的夫婦，二人在周一晚過世。

麥魯瑪縣衛生官員Jennifer Vines 表示，按目前本地區的疫情發展，估計在未來一至兩星期內，需要進醫院接受治療的新冠肺炎病人將大增。同時她又估計全州的醫護裝備，包括手套、護眼罩、保護服、口罩等，將在兩星期內被耗盡。

波特蘭警察局宣佈東區和北區警察局不向公眾開放，中區警察局將維持24小時對外開放，警方表示這是應對減低疫情傳播的措施之一。波特蘭警察將繼續在緊急事故時出動及用電話回應，如非緊急事故，警方希望市民能採用其它方法報警，包括網上或打電話報警。

博彩局宣佈由今天下午五時起，停止所有餐館酒吧內的賭博機運作。