州長公佈重啟經濟的兩大重要因素: 提高新冠病毒檢測能力和追踪接觸者

(本報綜述)俄勒岡州凱蒂.布朗州長在周五早上召開新聞發佈會,公佈兩個重啟經濟的重要措施:病毒檢測和追踪曾與病毒接觸人士,的重要詳情。州長在會中表示,本州某些縣城極有可能在5月15日可以重開。

州長在發佈會中強調,要重啟本州經濟,不能將電燈開關一樣,一按就能大放光明;州長用能夠調節光度的調光器來形容重啟本州經濟的形式:每次調亮一點。州長又強調,重開的步伐將會比很多人的想像要慢得多,而且所指的恢復正常更不能像原來的正常。

州政府計劃僱用600名追踪者,州長指出,對重開本州來說,檢測和追踪的策略可幫助我們確定哪些人確診以及哪些人有可能受到感染,這些資料是我們重啟的有力訊息。

州長表示這是遏制病毒並防止其迅速廣泛傳播的關鍵。追踪接觸者的職員將會是能說雙語的多元文化人士,以幫助特別容易受到該病毒侵害的有色人種和部落社區。

州長在新聞上公佈了重開的策略,包括:

-能夠向任何一名有新冠病徵的州民進行病毒檢測,只要出現任何有關的病徵,那人就可以得到病毒檢測。

-必須為處於特別生活環境中的人士提供測試,例如療養院和監獄。

-我們需要一直進行廣泛的隨機檢測,以了解可能隱藏在我們中間的病例,並密切監察高危人群,例如有色人種和部落社區等。

要達到第一和第二個目標,州長表示整個俄勒岡州均需要有合適的檢測,並且所有醫療機構均必需採用統一的方法來管理檢測。

州衛生局更新了他們的檢測指引,目前只要出現較溫和病徵的人士均可接受病毒檢測。州衛生官員迪恩·西德林格醫生表示,他非常有信心本州很快能達到每周進行15,000個病毒檢測的目標。

在新聞會上,州長又宣佈政府與俄勒岡醫科大學醫院(山頂醫院OHSU)合作組成一研究團隊,隨樣抽出10萬州民參與研究。這個稱為 We are the Key (我們是關鍵)的研究項目是自願性質的,為期一年時間,被邀參與的人士將收到來自山頂醫院的有關信件,研究主要是追蹤參與人士的體溫和可能出現的新冠肺炎病徵,而參加者各人都會收到一個在家的自我檢測包。州長呼籲被邀參加的人士接受邀請,因為這個研究的資料對面對新冠病毒下重開俄勒岡州是非常重要的。

州長表示,這個研究項目將讓政府更準確的了解病毒在俄勒岡州的傳播情況,也讓衛生官員利用取得的資料作出決策,直至有疫苗的出現。

州長的重啟本州經濟的框架中,確診數字下降和有足夠的保護裝備也是重要的一環。

在發佈會中,州長宣佈有幾個沒有確診個案或是住院治療個案的農村縣城,最快可能會在5月15日就可以重啟經濟。

州長再次強調,在未有任何疫苗或治療方法之前,保持社交距離是絕對不會錯的,並且要求州民外出時,戴上口罩來保護他人,同時繼續要保持良好的清潔習慣。

州衛生局官員西得林格預測,隨著本州逐步開放,確診病例肯定會增加,因為人與人之間的接觸增多。他指出,人人都有責任去防止病毒的傳播,所以保持有六呎距離和保持良好清潔習慣是少不得的。