州長公佈重啟第二階段詳情 最快本周五有縣城進入第二段　

（本報綜述）州長在周三宣佈重啟第二階段的詳情，並指出首批重開的31個縣城，可能有26縣將於本周五就可順利進入重啟第二階段，周四州長就會公佈名單。而似乎在第二階段，州長對商業的規限和聚集的人數都放寬了。

根據周三宣佈的詳情，獲准進入重啟第二階段的縣城，城中的餐館和酒吧營業時間可延至午夜12時。同時州長亦允許聚集人數可到250人，但必需要有足夠的社交距離；普通集會人數上限是室內50人，室外100人。另外一些康樂活動亦可開始，包括一些運動、泳池、電影院、保齡球場、遊戲場等。

而第二階段將會維持數月，可能直到入秋時份；至於第三階段則會是有可靠的治療方式或有疫苗的時候。

在周三的新聞會中，布朗州長和州衛生局長艾倫讚揚州民在減低病毒傳染的努力，使到俄勒岡州成為全國第四個感染率最低的州份。

上星期，本州有1.7%測試呈陽性，較之前的3.3%為低，而全國的比率則是12%。

布朗州長表示，她目前的重點工作是要本州學生能在下學年回到學校上課，她和衛生專家們正與州教育部商討一個安全的計劃，但課堂裡的環境一定會與平常的不一樣。

進入重啟第二階段的要求包括：

及時跟進：在過去7天和14天的期間，最少要有95%的新增確診病例能在24小時內追蹤得到。

－成功追踪：在過去7天和14天的期間，最少要有70%的新增確診病例能追蹤到一個現有的病源。

－突發事件或確診率沒有增加。在過去7天內，該縣的新增病例不能超過5%。

進入重啟第一階段後，並平安渡過14天後的縣城就可申請進入第二階段，而在平安渡過21天後，就可升級到第二階段。

截至周三（3日），除了麥魯瑪縣外，所有縣城都在重啟第一階段，麥縣已在下午宣佈將於本周五申請進入第一階段。

在周三，本州新增確診病例有65宗，其中有最多個案的是Marion縣的18宗，和麥魯瑪縣的13宗；新增死亡個案有兩人。本州的新冠病確診總數有4,339宗，總死亡人數有159人。在周二的報告中出現了本州最年輕的新冠病死者，只有33歲。