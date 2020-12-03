州長公佈下兩年度256億元財政預算案 主要聚焦在新冠疫情援助



（本報綜述）周二，布朗州長公佈了她任內最後一份財政預算案，州長指出在未來兩年2021-2023年，她的財政預算主要集中在應對疫情和山火後的經濟復甦，及採取結束本州系統種族主義和不平等現象的步驟。

在2020年發生的新冠疫情已造成本州有超過900人死亡，而災難性的山火更燒掉了近100萬英畝土地，使無數州民流離失所。州長在預算文件中寫道：“我們必須從這些灰燼中重建起來。”

布朗州長提出的2021-2023年預算案為256億元，比兩年前獲州議會批准的236億元增加了8%，這些金錢主要來自本州的個人和公司稅收的經常費用及博彩業收益。

州長表示，俄勒岡州的經濟估計要到2023中才能走出現時的困局，州長特別提到本州的復甦將取決於聯邦的援助和預計可結束疫情的新療法和疫苗。

州長將在1月11日向州議會進行首讀，之後有兩次的討論會議，新的財政年度由2021年7月1日正式開始。



以下是州長的2021-2023雙年度財政預算的要點：

房屋

建議增加近6,600萬元來應對本州的房屋和露宿者問題，州長亦將要求國會批出3.5億元的租金援助。還有2,000萬元屋主援助，2.5億元可負擔房屋撥款及3,000萬元為全州的公眾健康系統進行現代化改造，為類似今次疫情的情況作好準備。另將投資1,790萬元來保護居住在輔助生活設施和護老院的長者們，避免他們感染新冠病毒。

就業

州長辦公室表示，在支援小商企和工人方面的重點是，確保有來自國會的疫情援助，現有的都會在本月底結束。同時將繼續撥款予俄勒岡工人援助基金（Oregon Worker Relief Fund）、工人隔離基金（Worker Quarantine Fund），疫情臨時帶薪項目（COVID temporary paid leave program）和州就業部門。也為就業部門提供1.46億元來改善電腦系統和協助實施帶薪家庭假期福利。

醫療健保

由於疫情關系，本州的醫保計劃出現7.18億元赤字，預算中將透過節省成本來縮小差距，並且依賴預期會擴大的聯邦醫療援助比例（FMAP）資金。

學校

州長建議向本州公立學校的主要資金來源

州立學校基金投入91億元。波特蘭公立學校的官員表示，這數目僅足夠在未來兩年為現有數目的教職員支付薪金和福利。根據專家計算，學校僅需91.6億元就可以在未來兩年避免削減開支，因為公職人員的退休成本將大幅下降。

但這仍在初步階段，因為2019年立法會已投票通果決定延遲支付公務員退休金系統多年未付的債務，並對公務員的退休金作出微調，包括要求僱員分擔其中一小部分退休福利的成本。

布朗還呼籲擴大幼兒護理和教育計劃，擬撥款超過1億元，為中低收入家庭的孩子增加7,000多個學前班學位。

山火後重建

布朗州長指示用1.895億元用於重建受山火影響的社區，山火經濟復甦委員會將再獲得1.7億元的社區發展資源，這還包括7,370萬元的火災防範、反應和預防。

寬頻上網

有1.18億元將用於在全州範圍內進行寬頻擴展，這將連接目前尚無法上網的額外50個城鄉社區。

政策議程：

州長的重點是要結束俄勒岡州系統性種族主義和種族差異的步驟。

布朗州長說：“我們必須確保未來本州是一個整體。”“我們創建一個人人都有機會成長，人人的聲音都會被聽到的俄勒岡州。以下是布朗提出的一些政策建議：

環境正義：為解決少數民族社區在氣候變化、山火、水質和獲取渠道等的不公平，州長將投資於建立環境司法辦公室、減少溫室氣體排放計劃、公平的用水、山火防範、反應和預防等。

刑事司法改革：州長表示，2020年的事件放大了對刑事司法系統進行改革的緊迫性。建議的預算和政策議程要求擴大警察問責制措施，改革州法院，並穩定懲教部門的預算，這包括關閉西林、北本德（North Bend）和湖景（Lakeview）的三座不設防監獄，這可每年省下4,400萬元，對長期維持懲教部的預算是必要的。該部門在今年初被迫裁員，主要原因是囚犯的醫保費不斷上漲。兩黨的立法者曾在八月的特別會議上拒絕關閉監獄的建議，指出監獄的職位在這些小鎮是非常重要的。但有立法者認為，監獄的運作不應建基於經濟發展和創造就業的考慮。

擴大投票範圍：布朗呼籲通過擴大選舉投票資源和將種族正義委員會制度化來“加強我們民主的核心功能”。種族司法委員會（Racial Justice Council）於2020年召集了全州少數民族社區領導人，一起“制定具體的投資和政策建議，以取代本州的系統種族主義”。