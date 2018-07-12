州長候選人比尤勒提建議　削退休金解決教育經費問題

（本報綜述）勝出初選成為共和黨的州長候選人比尤勒（Knute Buehler）日前發表言論，要將本州的教育水平由全國最低層帶到高層，有本地媒體指這是比尤勒的一個崇高理想。但比尤勒說：「我意識到這是雄心勃勃的－它應該就是雄心勃勃的，也是理想，但卻也是可以實現的。

俄勒岡州的學校，畢業率和學生成績，一直在全國最低的水平，原因之一是因為州政府撥給教育的經費，長期都處於不足的情況，令到本州學生上課的日子較別州的為短，而每班的學生人數亦較多。

比尤勒批評，學年較短是因為政府撥給教育的金錢，根本不能到學生身上。他的理想建議立即碰到挑戰。

要延長上課的日子，首先要面對的是何來的資金呢？而根據比尤勒的建議，教師們就要承擔這成本。他說教育撥款危機是必需要解決的問題，他以東區Reynolds 校區為例，雖然州政府給予校區的經費已增加了，但他們在近期宣佈要削減教師職位。主要原因是成本大漲，特別是公務員的退休金方面而言。

比尤勒建議在未來兩個財政年度，增加教育撥款15%，但必需與修改公務員退休制度（PERS）同期進行。他說一個真正的退休制度改革能為州府省下最少12億元，而這筆錢就可直接放入幼稚園到12年級的教育撥款內。

比尤勒提出了三個可能經得起法律挑戰並達到他的省錢目標數字的方案，包括每年給予個人的上限為10萬元；要求僱員投資在自己的退休賬戶；及將未來員工的退休賬戶從固定福利養老金體系改為401（k）。

俄勒岡州教育協會及全州的教師工會對比尤勒的建議不太滿意，他們指比尤勒的建議令人對州的退休金制度有誤解。

俄勒岡州教育協會的主席約翰（John Larson）指，現時本州的公務員教師已從薪金中抽出6%撥到退休金內，而比尤勒卻要他們從自己的退休金賬戶中拿錢出來支府州政府的退休金。

而老師們對比尤勒在支出的退休金額設上限的同時亦修改公務員的健保亦表示不滿。他們指比尤勒的限制工資及減退休金的建議將令到本州更難請到高素質的好老師。

而對學生福利方面，比尤勒提出多項優先項目，例如協助那些在初中仍要學習英文的學生們，增加學生的閱讀能力，為高中生支付選讀的社區大學課程。

比尤勒說，省下來的金錢，有近4億元可支援他延長上課日子的理想。他亦建議到2021-2022學期，以一學年有180天上課日來取代現時的900個學時（高中生是990個學時）。

比尤勒的批評與一班指摘十一月為「不用上課月」憤怒家長的想法互相呼應。但在一些遠郊地區的學校則表示900個學時較適合他們，因為這樣有些學校只用每星期上課四天，省下交通和公用設施的開支。

民主黨，包括州長辦公室批評比尤勒的建議是一個沒有內容且充滿誤導的信息，炮轟他在教育方面缺乏經驗；並治在過去三年內，州立法會已兩次通過反對學校的高花費。

在今年11月，現任州長，民主黨的布朗將會面對共和黨的比尤勒，競選成為本州的下任州長。要建議能成功推行，比尤勒似乎要確保自己能兩度出任州長。