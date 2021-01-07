州長不滿本州龜速接種疫苗
（本報綜述）州衛生局官員在周二的每周新聞發佈中表示，他們對加快向全州分發疫苗感到樂觀。本州目前約有1.2%人口，即約55,000人接種了疫苗，接種率是全美的第36位。
布朗州長在周一對本州龜速接種疫苗的進度表示關注，已發出的每四劑疫苗就只有一劑被接種，州長指這是不能接受的。在她的一份聲明中，州長指出：俄勒岡州與其它大部分州份一樣，速度不夠快。全美所有州都在面對同樣的後勤挑戰，儘管我們有進步，我們還需要加快行動，因為每劑疫苗都有能挽救生命。
布朗州長命令州衛生局在未來兩星期內，每天為12,000人接種疫苗。並指按這速度，我們就能回到原來的接種時間表，州長又指出，州衛生局將與診所、藥房和本地一些保健機構合作，簡化分銷的流程，來追趕原來定出的目標。
從這星期開始，州衛生局將全速加快A1組別的接種速度。州衛生局長艾倫表示，他們會簡化程序，允許在2-4組別的人士提前接種疫苗。局長又指出，在處理分發和接種疫苗流程的頭19天裡內，他們得到了一些重要的經驗和教訓，這將有助他們“加倍努力”。
衛生局將透過支持如醫科大學OHSU和SEIU等合作伙伴，加速向非醫護人員工作者、護理院工作人員和其他人員接種疫苗，並考慮建立流動疫苗接種診所。
艾倫局強調，本州收到的疫苗均得到妥善處理，目前尚未有疫苗變質的報告。他又說：“本州仍然特別容易感染該病毒。我們需要大量的州民接種疫苗。”
俄勒岡州首席醫學官哈古南表示：“我們根本沒有足夠的劑量來解決這個問題。”她說，衛生局需要增加接種地點。
州長辦公室表示，給教育工作者和學校工作人員接種疫苗是重中之重。但他們尚未發布1A階段接種疫苗的優先次序。州政府在未來幾週的計劃仍然是集中在降低全州的感染率。