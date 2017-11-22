州運輸局開始籌劃道路收費計劃

（本報綜述）為了解決波特蘭市205公路和5號公路愈來愈擠塞的交通情況，州立法會早前要求州運輸部門在2018年底向聯邦公路管理局遞交一份有關道路收費的建議書。州運輸部門已成立一政策委員會，商討道路收費的可行性，並向州運輸局提出建議。

周一（20日）是這新成立委員會的首次會議，共有25名成員。委員會表示，將不會考慮要汽車到收費亭外停下來繳費或是將錢拋入收費亭內這些拖慢車速的方案。他們將給予駕車人士選擇，鼓勵他們在省錢省時間的情況下才出門。

委員會將集中研究「價值定價」（value pricing），為在不同日子不同時間使用道路定出合理的收費。建議中包括有繁忙時間收費，設立快速付款通道等，目的就是要減低塞車的情況。

委員會將進行六次會議，在明年六月底將向州運輸局提出建議，然後由州運輸局決定接納與否。另外，州運輸局亦需要從聯邦公路局的批准才能推行道路收費計劃，委員會將在明年底提出申請。

委員們表示，他們會從考慮各方面的可行性，而他們亦非常清楚，要作出基礎建設的投資來解決問題，從來都不是免費的，所以在計劃的同時亦需要找出資金的來源。

波特蘭市道路的繁忙情況由2013年到2015年間上升了13%，擠塞度更升了22%。

鄰州華盛頓州幾年前已開始實施路道收費，例如在SR-520浮橋上，收費由非繁忙時間的1.25元至繁忙時段的4.3元。同時又鼓勵民眾乘座公交車，為此運輸屋批准公交車使用共乘車道，增加行車時間的準確性。另外，華州亦405公路上的一條長達17公哩的共乘車道改為收費快線，使用這條快線可讓司機們省下11到15分鐘的塞車時間。

委員會成員包括來自商界、公交界、環保界、政府人員和倡導公平公正的人士，每次的會議均是公開的，歡迎市民隨時提出意見。下一次會議將於12月7日由上午八時至十時在州運輸局在華埠的辦公室內舉行，地址：123 NW Flanders Street。

俄勒岡州早在20多年前已批准設立道路收費，但一直未能妥協，今次重提，議員指出，以目前本州公路愈來愈擠塞的情況下，大家都不應再在收費是否能解決問題的議題上浪費討論時間。

州立法會的議員們對道路收費都持有不同的意見，有議員指出收費和擴建205都是最後的對策，以目前波特蘭市的人口增長速度來說，塞車的問題已愈見嚴重，要解決這問題，總不能再建高速路。根據多個州的發展經驗，多建公路就帶來更多汽車在路面行走，而最終有效的解決路面擠塞方法，就是要鼓勵民眾使用不同的公共交通工具。

有議員說，任何增加州民負擔的建議都令人煩惱。另有議員則指，要應對本州的交通情況，目前就像站在十字路口上，要決定選擇那一條路繼續，最好還是要作多方的探討。