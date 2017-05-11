州運輸局十年內籌80億改善本州交通擠塞情況 將增加I－5，217公路行車道，加固i205橋

（綜合報導）俄勒岡州立法會週一宣布，將在十年內籌集約82億美元，投放在緩解交通擁塞，維修道路以及橋樑的交通項目。這個計畫是今年制定運輸工程的第一輪，也是布朗州長指定的優先處理項目。

眾議院發言人蒂娜考特克表示，正在進行中的交通運輸改善計劃，是有史以來最公開透明的，希望州民在計劃初期能積極發表意見。

這項大型工程的資金，將來自增加的汽油稅、汽車登記和駕照費、通行費，及新的薪俸稅及購買新車和自行車稅等。新的車輛費用和汽油稅有一半將用於全州的交通項目，而30%將用予縣政府的交通項目，20%用於市政府的交通項目。

隨著俄勒岡州人口的激增，導致了交通擁堵的加劇。除此之外，潛在的超級大地震威脅逼近，俄勒岡的基礎設施亦需要進行改善。

建議中的項目包括：

－在波特蘭玫瑰區附近，從84號公路到405號公路之間的一段5號州際公路，增加行車線。花費4.5億美元。

－擴闊和加固在205公路的Abernethy 橋，使其可抵禦地震。花費2.02億美元。

－擴闊由Stafford 路至俄勒岡市的一段205公路。花費2.5億美元。

－在207號公路北行和南行線增加行車道。花費9,800萬美元。

－改善205公路樽頸地帶的交通擠塞情況。花費3,007萬美元。

新計畫平均每年需籌得約8億美元的運輸資金，籌集方式將透過在未來十年內增收的汽油稅、汽車登記費及一系列新的稅收，包括：

－汽油稅從30美分增加到44美分。

－增加汽車登記和註冊費，省油較率高的車輛加幅較大，因為這類車輛繳付較少的汽油稅。

－全州實施加收薪俸稅來支付本州的公共交通運輸系統。

－確定通行費。

－增收自行車的消費稅5%。

－購買新車時，徵收經銷商特權稅1%。

計劃亦考慮在5號公路和205公路某些路段加收通行費以減低交通擠塞情況，但有些路段還是會免費，以減輕低收入州民的負擔。

俄勒岡州是一個以出口貿易為主的州份，而貨運車在道路通行無阻由為重要，現時不斷有企業投訴，大波特蘭地區交通擠塞的情況已令他們蒙受損失，業務不能擴展，也不能增加人手，這亦令本地區的經濟受損。

俄勒岡州每年化在在交通系統維修和升級方面的開支約為13億美元，而這項提議將令州政府花在這方面的開支增加到21億美元。在這項提議的同一天，一項由本地二號電視台委託進行的民意調查顯示，人們對提高汽油稅感到平常，因為這是俄勒岡州的融資運輸機制。調查還顯示，在675名成年受訪者中，有49%的人表示加稅是一個錯誤的方向，但也有30%的人表示強烈支持增稅。 美國交通保護於現代化聯合委員會的14名議員於本週三（5月10日）對此召開會議，討論在這項天在被寫入立法之前對該提案的一些變化。有關該提議的公眾聽證會可能將於6月舉行。