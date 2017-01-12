州議會2017年關注交通　提出多項有關題案

（本報訊）本州的交通問題將會是2017年俄勒岡州議會的重點議題，估計這等議題的成本要花上千億元，支換本州多項的基本設施，立法人員已開始草擬有關的建議，而在今年州議會開始時，已有不少與交通有關的題案已上傳，有待審議。

在七個與交通有關的重點議題包括有：

一．符合聯邦的「真實身分法」(Real ID Act)

州議會將推翻之前決定不跟隨聯邦「真實身分法」的要求。2005年，聯邦政府因應九一一恐怖攻擊而立下「真實身分法」，根據該法，州政府核發的駕照必須涵蓋所有例行資料，包括照片、出生日期、簽名等，而且必須有晶片這類「能讓機器讀取的科技」，盼減少身分盜竊及欺詐，增加國家安全。沒有合乎聯邦規定的駕照，不只搭機更困難，搭遊輪和進入一些聯邦大樓也有問題。

在2009年，俄勒岡州議會抵制了這項要求，禁止車管局使用州撥款來更新本州所有駕駛執照，令其合符聯邦政府這項反恐的要求。理由是聯邦沒有撥款資助這項措施。接著本州多次申請延期，直至去年航空管理局表示將於2018年1月22日開始停止接受不合乎要求的駕照作為身分證明文件，這就表示，州民不得再持駕照搭飛機或進出聯邦機構，未來必須持護照或其它聯邦許可證件。而國土安全部亦表示2020年的十月是絕對的「死線」，到時所有旅客均需出示合符「真實身分法」要求的駕照才能在美國境內乘搭飛機。

二 打擊分心駕車（Distracted driving）

州議會今年其中一目標是要填補本州一項手機免提法的漏洞。法例中列明在行車時使用「流動通話設備」是觸犯法例。而法庭對「流動通話設備」解讀成在行車時使用手提電話打出或接聽電話和發短訊是不合法的，除此以外，使用手提電話的其它功能則不算是犯法。州議會今年提出的議案指明，只要你的手離開方向盤，使用「流動電子設備」就而觸犯法例。

三 襲擊公交車工作人員

由於襲擊公交車工作人員的個案有不斷上升的趨勢，TriMet 與一公交工會積極推動議會定出法例，向施襲者重判，新題案除了保障公交車司機外，還伸延至保護所有沒有穿制服的公交工作人員。

四 逃票不再是刑事案件

本州個個縣城的主控人員均表示他們不再向乘霸王車的人士處予滋擾公共交通的罰款。新題案將取消逃票人士的入罪。另外，Trimet 亦要求政府立例，允許Trimet 向逃票乘客處於罰款。

五 取消本州唯一一條公乘車道

新題案將賦予州運輸局權力，取消波特蘭市在五號州際公路一段北行方向的公乘車道，因為這條車道使用率低，當其餘的車道出現塞車的情況時，使用這公乘車道的車輛仍是寥寥可數。取消公乘車道後，有望舒緩擠塞的情況。

六 市內車速控制權

透過新的題案，波特蘭市政府希望能獲得在城市範圍內，屬州政府管轄的公路的減速權。隨著時代的轉變，不少以前屬於高速公路的環境已大大改變，從沒有民宅變成住宅和商業地帶，例如東南82 街，但按州法，高速公路是屬州政府管理的。在關注交通安全的情況下，減低行車速度是一個應對方式，但礙於市政府沒有權力減低高速公路的車速，所以令到市政府未能有效的實施交通安全的法例。

七 優步合法化

提供智慧手機搭車服務的美國優步（Uber），憑著使用方便，價格合理，搶了市內多間計程車公司的生意，嚴重影響到計程車司機的收入，同時亦違反了本市的計程車規範，優步希望透過新的題案能推翻一些本地的法規，使其業務在本州能合法化。