州議會考慮立法所有商戶均需接受現金交易

(本報綜述）州議會正在考慮是否應規定商家一定要接受『現金』作為交易方式。在目前的電子付費的趨勢下，相信俄勒岡州並不容易在這方面變天。

這項建議受到不少商界人士的反對，在周一的議會中，有議員表示，基於安全和效率，零售商極有理由不接受現金。

這項4107號題案得到了不少民主黨和共和黨議員的支持。其中的是代表卡加瑪士區的Janelle Bynum，她指出，沒有銀行帳戶的有色人種較白人高出5倍，不用現金交易絕對是一個不便。根據FDIC的調查，有超過16%的非裔美國人的家庭和14%的拉丁裔家庭都是沒有銀行帳戶的，而白人家庭則只有3%是沒有銀行帳戶的。

Bynum再指出，好多時民眾買的都是一些基本的東西，例如食物、咖啡，他們簡簡單單的用現金支付就可了，用不著要拉入第三者的經濟關係，如用信用卡等。

如這題案獲得通過，將於2021年7月正式生效。而不少工業組織質疑這法案對他們有甚麼影響，他們說有些商業希望顧客能用現金交易，但有些則很少收到現金。

這題案將不包括一些路邊小販、流動美食車和一些在機場安檢後的商店，同時加油、支付租金按金或是透過電話或網上的付款亦在豁免之列。

法案亦允許商戶可拒絕接受$100或以上的交易用輔幣作支付，又或不接受50元或100元面額的紙幣。

保險行業一向不能接受現金交付，有該行業的人士要求將保險業放到豁免行業內。

另有議員提出，有不少位於波特蘭市中心內的商戶已不接受現金，理由是防止盜竊。議員希望議員們能將這情況放入考慮行列中。

Bynum是題案的大力支持者，她說，要確保所有行入麥當勞的顧客都能用口袋中所有的，買到喜愛的食物。

與此同時，Bynum 亦提出了一個不能因髮型不同而歧視別人的法案。