州議會緊急通過8億元援助法案 重點在援助租客和房東　避免有更多露宿街頭



（本報綜述）隨著多項聯邦政府的新冠援助於年底結束，上周布朗州長宣佈要求召開緊急會議，會議周一在州府大樓舉行了這個全年最短的緊急會議，通過了包括延長禁止驅趕租客令，設立基金補貼房東，增加撥款應對疫情和山火的援助和復甦工作等法案。

在會議後，布朗州長發聲明感謝兩黨議員們的合作，州長表示，這些法案和投資的預算，再加上剛宣布的聯邦經濟援助計劃，將為俄勒岡州州民帶來急需的救助。州長重申，這些都是重要的步驟，期待著國會重開，因為俄勒岡州的家庭和企業都需有更多的援助資源。

當日早上在會議開始之前，一班有近百人的特朗普支持者集結在周府大樓外示威，要求州長重開俄勒岡州。他們有人持槍，有人打破大樓外的玻璃窗硬闖入大樓，後警方到場宣佈這為非法集會，最後拘捕了4人，示威無阻會議的進行。

在本州正處於第三波疫情傳播的浪潮中，並且距離聖誕節前還有三天，民主黨和共和黨議員雖在某些方面持不同意見，但最終都達到共識，敲定多項救助民生的法案。

州議會除了通過4億元用於應對疫情，1億元用於預防山火和社區防備，1.5億元用於新的房東補償基金，5000萬元用於現有的租金援助計劃等法案外，還通過了對學校的疫情免責保護，為餐館外賣雞尾酒開綠燈，和為送餐公司向餐館收取的費用設上限等。

其中為餐館出售密封的混合酒類飲料開綠燈，將可令餐館多賺一點。而第三方送餐平台還須與餐館簽署協議，不得向餐館收取超過送外賣單價10%或自提外賣單價5%以上的費用。

今次的會議，最有爭議的提案是將州的禁止驅趕租客令延期至6月底，幫助陷於財務困境的房客仍可有屋住。新法要求房東少收房客欠租20%，其餘由政府支付，雖然這是自願參加的計劃，但有議員認為沒有其他行業被要求為疫情承擔如此沉重的負擔，這是不公平地針對房東和業主。

一個業主和房東的組織Multifamily NW的董事伊姆塞在一份聲明中提到，本州的領導人不恰當地將跟疫情有關的保護房客政策，與針對房東的懲罰聯繫在一起。而隨著通過4401號房屋法案，他們再次告訴出租房屋的業主們，他們在沒有保證有租收的未來6個月，必須為州民提供基本的住房服務。

但有議員提到，俄勒岡州目前的住屋危機比我們當前的公共衛生危機更為重要，而疫情已加劇了原來的不平等現象，特別是對那些已在無家可歸邊緣的人而言。

參議院多數黨領袖瓦格納（Rob Wagner）表示，“我們必須認識到疫情對我們脆弱鄰居的影響，尤其在住房方面。如果不延長禁止驅趕租客令，將有近20%的房客被趕，當中有三分之一是黑人，四分之一是老年人以及五分之一是有孩子的家庭。”

俄勒岡州眾議員議長蒂娜．科泰克(Tina Kotek)表示，雖然這法案受到各方的評擊，但住屋問題對民眾影響非常嚴重，今天通過了這條法案，就能讓更多人能過一個平安的聖誕節。

在這條延長禁止驅趕租客令法案通過後的幾小時，本州有三名房東立即巡法律途徑挑戰這法案，希望能阻止這成為法例。該訴訟聲稱，俄勒岡州，麥魯瑪縣和波特蘭市的禁止驅趕租客令是違憲的，稱其阻礙執行現有租約內的條文。

根據訴訟，強迫房東保留不付租的房客，就像政府在無償的情況下拿走了房地產一樣。原告希望聯邦法官簽發禁制令，並允許驅逐未付租金的房客。