州議會商討修改徵收單車稅法　兒童單車也要付稅

（本報綜述）去年七月，俄勒岡州議會通過徵收自行車稅，買價值超過200美元、車輪直徑達26吋的新單車，就得繳15美元的稅。而現時有議員提出取消直徑達26吋的新單車的規定。這目的是要將那些車輪直徑較細的成人單車，例如目前並不在徵稅行列的臥式和成人的BMX單車。

對這新的建議，單車團體指出，在本州，售出的車輪直徑較細的成人單車為數極少，但不少兒童單車的售價卻超出200美元。全國單車代理商協會及單車用品供應商協會均去信州議會對這項建議提出反對，他們在信中指出：取消直徑大小的限制對成人單車徵稅影響不大，但卻令到更多兒童單車須要繳稅。

俄勒岡州這條被轟為「搶錢」的徵稅項是全國首例，並已在今年一月一日起生效，州民購買價值超過200美元、車輪直徑達26吋的新單車，就得繳15美元的稅。而這項新稅，連同其他交通稅項，預計將為州政府帶來53億美元收益。單是單車稅，估計在未來十年將為州政府帶來1,270，萬元的收益，而這些金錢將用在改善本州的基建項目。

整個交通稅項，包括加汽油稅、加汽車登記稅、徵收新車稅、批准在大波特蘭地區實施道路收費、在薪俸稅中增項作為資助本州的公共交通。而所有的收益，主要都是用作解決本州的交通擠塞情仿，修繕基礎建設等。

除了修改單車稅的規定外，負責的委員會還考慮有其它的修改，其中包括有：

－要澄清電動輔助單車需要繳納單車消費稅，而不是汽車稅；

－要澄清電動車的回扣也適用於租賃電動車；

－取消Pacific Wonderland牌照的80,000套限額，並將其收益平均分配予俄勒岡州議會大樓基金會和俄勒岡歷史協會；

－為廣告牌公司提供因施工而導致廣告標示牌損壞，毀壞或需要搬遷的賠償；

指定俄勒岡州運輸局主任一職，需要由參議院審查和確認。

俄勒岡州的波特蘭市，連續多年被Bicycling雜誌評為單車最流行的美國城市；而美國單車聯盟更將波特蘭市喻為全美首個「白金」單車友善城。波特蘭有超過300英里的單車徑，全城有超過7%的人口每天踩單車上班，城市裏還不時舉辦單車有關的主題活動。

波特蘭市的單車文化早在1970年代已開始，波市政府分別在1973年，1996年和2010年推出過三個單車發展項目，為本市單車文化的發展定下了基礎，並使其融入成為了本市居民日常生活的一部份。在2008年，市政府曾花近6千萬元更新與單車有關的多項基礎工程，這數字相當於一哩長的高速公路的建造成本。

波特蘭市一向以環保見稱，單車文化的盛行其中一原因與本市支持減炭排放的環保理念相同。雖然有支持單車的團體猛烈抨擊這稅項，但已有不少的州正打算學效波特蘭市，實行同樣的規定。