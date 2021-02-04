州衛生局將決定第二波疫苗施打的優先人群
（綜合報導）俄勒岡州衛生局的疫苗顧問委員會於上週四召開會議，討論在疫苗能普遍提供全民施打之前，下一波優先接種的順位人群。
會議中討論議題圍繞在醫療資源分配的公平性，他們注意到系統性的不公平帶給黑人，原住民與有色人種的不利環境與較高的風險，並試著提出解決方案。按照委員會原本的建議，希望讓有色人種團體優先接種，但是俄勒岡州衛生局總監班克斯表明疫苗的施打的優先權不能給予任何特定族裔。
委員會也提出優先接種對象範圍，其中包括16至64歲有基礎疾病的人群，醫療或社區服務前線工作者，無法在家工作的人員，16歲以上受保護管束的人員，低收入戶與老人安養院成員。緊接在這些特定群體之後的是多代同堂居住的家庭。
目前符合委員會所建議的人群數量大約是100萬人，班克斯表示，由於現實上疫苗數量有限，州政府最終還是必須從建議名單中縮減人數，以符合現實疫苗供應量。
在此同時，俄勒岡州有色人種聯盟開始關注施打疫苗的公平性。週五晚間聯盟領袖和健康專家會面，也討論了當前的疫苗施打方案中，有色人種族群面對的阻礙，以及有關單位應如何提出協助。有色人種聯盟的行政總監馬庫斯·蒙迪（Marcus Mundy）表示，他們警覺到新冠病毒對有色人種造成特別大的衝擊。例如有色人種高比例的患有基礎疾病，大大提高了病毒的致死率。
另外對於政府單位的不信任感，以及錯誤訊息的傳播也對疫苗施打造成負面影響。國家兒童醫院的喬爾·辛普森（Joelle Simpson）醫生認為，資訊的誤傳比病毒本身造成的危害更大。同屬該醫院的特蕾絲·古德溫（Tress Goodwin）醫生也指出人們普遍擔心疫苗的效力，和可能的副作用。一個最近的調查詢問如果專家證實疫苗的安全性之後，你是否會接種？結果是71%到73%的西班牙裔和白種人表示將會接種，而非裔美國人卻僅有62%表示會或考慮接種。“我們應該特別關注並勸導對疫苗抱有懷疑的人群。”古德溫醫生表示。
同時，麥魯瑪縣公共衛生總監傑西卡·根西（Jessica Guernsey）表示他們正在努力，希望在第一波的前線醫療工作者的疫苗施打中做到公平性。“我們要確定優先施打的對象除了醫院中的醫護人員外，還能包括社區健康工作者，例如社工、口譯員、醫療運輸員等。”
她也說在第二波的施打對象，將公平地涵蓋教育工作者，托兒所工作人員，並設法幫助無法前往大型診所施打的人得到接種。