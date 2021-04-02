州衛生官員警告新冠確診數字有上升趨勢
（本報綜述）隨著越來越多人接種了新冠疫苗，不少民眾對防疫措施也變得鬆懈。俄勒岡州衛生官員在周三提出警告，對近期確診數字有明顯的上升表示關注，並正在密切監察情況。
卡加瑪士縣衛生官員莎拉說：上星期的確診數字有上升，如果我們不繼續保持警惕，保護自己，那麼我們可能會繼續看到確診病例增加。
目前，卡加瑪士縣有走回「高風險級別」的危機，這表示縣內的商舖和其他活動的限制將再次實施。俄勒岡州衛生局的官員也在密切注意新增的確診數字。
疾病預防控制中心主任亞倫斯基3月30日在白宮簡報會上發出警告，表示疫情有再度抬頭的跡象，第四波疫情或會大爆發，並用「末日來臨」來形容情況的危急。
州衛生局的富局長珍妮博士表示，說這是第四波疫情的開始，或只是暫時性的確診急升，目前仍是言之過早。
隨著越來越多州民接種疫苗的情況下，似乎未來是有希望的。但珍妮博士指出，俄勒岡州仍未到這充滿希望的地步。她說：目前只有約四分之一州民接種了疫苗，這數字不足以起到明顯有效的作用。
白宮首席醫學顧問安東尼·福契周四表示，隨著疫苗的推廣，美國會得到“更多的保護”。不過，他仍然警告不要太快取消防疫措施。
今天本州的新增確診數字有521宗，2人死亡，本州累計確診數字有165,524宗，2,385人死亡。有最多確診數目的縣城如下：Jackson 縣73宗、麥魯瑪縣71宗、華盛頓縣48宗、馬里恩縣40宗、卡加瑪士縣39宗。