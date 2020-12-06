州立醫院獲批暫停接收入院病人一星期 民權組織指這對有精神病犯人不公
（本報綜述）位於西林市和Junction 市的俄勒岡州立醫院，在兩名最近入院的患者的病毒檢測呈陽性後，醫院官員向聯邦法庭提出緊急暫停接收新病人至少7天。周三，獲聯邦法官批出，即日起該醫院將暫停接收新病人直至12月7日為止。
位於上述兩城的州立醫院共有床位650張，並規定要接受因精神錯亂而被定罪或被發現無法協助自己進行辯護的人。2002年一項聯邦訴訟的條款要求州立醫院每週接受一定數量的監獄患者，這樣人們才不會在監獄中苦苦掙扎。
大流行開始後不久，州立醫院採用監察新入院病人三周週的特定時間表，所有入院病人需隔離14天，然後接受新冠病毒檢測，確定沒有確診後，才正式轉移到醫院系統內。因為這程序，減慢了醫院接收新犯人，這引起了俄勒岡殘疾人權利組織批評，指這緩慢的入院過程，使有問題的被告留在監獄的時間較法官判決的時間還要長。
在緊急請求中，該醫院的代理首席醫療官兼精神病學負責人沃克（Walker）表示，他們正在對所有可能暴露於病毒中的員工和患者進行檢查。而沃克表示，基於他在州立醫院和處理這病毒的經驗中，他強烈建議州立醫院OSH至少在本週餘下的時間裡不接納任何新患者，同時我們確定感染的來源和程度”。
州立醫院發言人麗貝卡說，目前尚不清楚感染源是來自縣監獄轉移的患者還是來自工作人員。她也無法確定患者來自哪個監獄。又指出，正是出於這個原因而設計了特定的入院流程，在發現確診病患時，可立即阻截病毒擴散到普通病人。
在過去的兩個月，州立醫院共有5名病人確診，而自疫情開始以來，已有48名工作人員確診。在這些案例中，有三分之一是在過去30天內發生的。
醫院為高危患者創建了三個受保護單位，以及隔離單位和住院監測單位。
俄勒岡殘疾人權利組織與許多心理健康倡導者對州醫院在大流行期間限制住院均表示擔憂。他們表示，州立醫院停止接收病患即意味著，有更多精神病患者將無限期地被困在縣監獄中，這是侵犯了他們的憲法權利。他們更指，為了挽救生命而不違反憲法，患有精神病的被告不必被送往州立醫院或入獄。州政府應該馬上擴大對需要治療的精神病被告的社區治療。