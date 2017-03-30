州立法　協助首次置業人士成為業主

（本報綜述）州立法會正在考慮一新題案，幫助首次購房的州民設立免稅的特定儲蓄帳戶。

這題案，已獲得俄勒岡地產協會及大多數州立法人員的支持，但有反對這指出，這題案有可能讓那些最不需要幫助的人士受惠最多。

題案849的內容，讓俄勒岡州民在十年內，每人每年可儲蓄五千元，而這筆儲蓄可免繳州的入息稅，但聯邦的稅仍是要納。帳戶持有人可指定受益人士，例如父母可為子女準備購房而開設帳戶。如帳戶持有人將儲蓄提出作其它用途，政府將會追收應繳的稅項。

這題案是由地產協會提出，他們表示，題案一獲通過，在五年內將會增加3,200名新業主。協會又指出，雖然這題案將令政府損失近370萬元的稅收，但透過新置業的經濟收益中可抵銷這損失。

根據Pew研究中心在十一月作做的調查發現，本市的租客們已漸漸失去買屋的能力，因為現時的租客所擁有的資產較大衰退的時期還要低。在房價高企的情況下，欲買屋，你可拿房價的3%作首期。以一間20萬元的房屋為例，最低可拿六千元作首期，但要每月供款低一些，那就要付20%的首期，即四萬元。一是付了六千元首期但應付不了每月的高供款額；一是可負擔每月的供款額，但卻沒能力付出數萬元的首期。這都是目前欲置業的租戶們所面對的情況。

支持本州公平稅收的人士表示，這題案可協助那些每月有能力儲蓄的群組，但指出應設立基金，用作支援那些協助低收入人士和少數族裔人士的置業項目。

這題案已初步在商業及交通委員會中獲得通過，現有待經濟及收益委員會的通過。