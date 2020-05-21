州福利部獲聯邦額外撥款3,000萬元　 領食物援助家庭將獲額外補貼



（本報訊）新冠疫情，令到不少工人頓時間失去工作，失去了養家的能力。政府收到海量的福利申請，食物援助是其中一個。由於持續的緊急狀態，美國食物與營養服務局(Food and Nutrition Service)已向俄勒岡州加撥3,000萬元，援助本州的有需要的成年人和兒童購買食物。

州福利部門周五表示，領有食物援助的州民將繼續在六月獲得更多的援助。該部門早在4月和5月開始已發放額外的食品/補充營養援助計劃（SNAP）福利。個人和家庭在此期間已根據家庭中合格成員的數量獲得了最大的撥款。

自給自足項目的總監丹·豪恩（Dan Haun）表示：”許多家庭仍陷於工時被減或失業的困境中，並在等待其它臨時援助來幫助他們維持生計，直到可以安全返回工作岡位或找到新工作為止。符合條件的受助人如可以有多一個月的聯邦援助，最低限度我們可以確保他們能在這場持續的危機中獲得基本的食物需求。”

根據福利部門的資料，額外的聯邦資助可讓領取SNAP的民眾在六月領到最高的援助額。舉例，一個四人家庭目前可領到346元援助金，他們將可額外再獲300元的補助。詳情可查閱這個福利部門的中文網頁https://govstatus.egov.com/or-dhs-benefits。如已領取到最高援助金額的人士或家庭，則不會再獲得這額外的補助。

需要食物援助？請瀏覽： needfood.oregon.gov,

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