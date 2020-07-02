州眾議員通過加徵流動電話稅



俄勒岡州眾議和參議院上周五快速地通過了兩項法案，向流動電話的月費計劃加稅，和以這稅金來資助本州農村地區的互聯網服務。但這些法案只能提供不超過500萬元的資金，僅為支持者所要求的一半。

原來倡導這法案的人士只著重於農村區的寬頻服務，但在立法會會議中，議員們決定加手機費的同時，也減固用電話的稅率。減幅由8.5%減到6%，以每月20元的電話費為例，用戶可省約50美分或每年6美元。

初步估計，手機用戶，每年每線要多付4元；而住宅固話用戶，每年約能省下11美元。

根據稅務基金會的說法，俄勒岡州的手機稅是全美最低的，本州的手機稅僅是全國平均水平的六分之一。

倡導這稅法的議員眾議員Pam Marsh表示，加徵手機稅來改善農村區過慢的寬頻速度，距離理想的情況還差一半。由於使用固話的用戶愈來愈少，所以讓手機用戶加入承擔責任會較能持續。

去年，同樣的法案也打算在議會中討論，但因為當時的氣候改變提案，兩黨爭持不下，共和黨議員全部出走罷開會，令到州議會無法開會，而提案也無疾而終。

今年Pam Marsh捲土重提，並拿出新冠疫情作支援提案，在居家令下，互聯網變得更重要，而在農村區，網速快更是尤其的重要。

波特蘭地區的寬頻用戶通常有多個高速寬頻計劃可選擇，但在許多人口稀少的地區，寬頻速度仍然緩慢。主要原因是，要鋪設大容量的光纖電纜，費用高昂，電信公司不願花這些錢，除非該區和附近有足夠的用戶數量。

俄勒岡州剛獲得聯邦資金來資助擴展寬頻服務。反對提案的共和黨員表示，州政府應利用這筆錢來改善互聯網服務，而不是在目前的經濟危機期間加稅。眾議員Cheri Helt認為現在加稅是絕對錯誤的時機。